Diyarbakır'da Sur panelinde Emin Ay, tarihi mirasın bütün olarak korunmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da Sur panelinde Emin Ay, tarihi mirasın bütün olarak korunmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da Sur panelinde Emin Ay, tarihi mirasın bütün olarak korunmasını istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, 'Sur'un Hafızası' panelinde Sur'un dili, kültürü ve tarihiyle bir bütün olarak korunması gerektiğini vurguladı. Ay, yeniden inşa çalışmalarında tarihi doku ve kültürel kimliğin korunması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, 'Sur'un Hafızası' panelinde, Sur'un dili, kültürü, tarihi ve toplumsal hafızasıyla bir bütün olarak korunması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, Sezai Karakoç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Sur'un Hafızası' başlıklı panele katıldı. Panelde konuşan Ay, Sur'un Diyarbakır'ın kalbi olduğunu belirterek tarihi ve kültürel zenginliğinin korunması gerektiğini söyledi. Sur'u kendilerinin inşa etmediğini ancak bu mirasın korunmasında önemli sorumluluklar taşıdıklarını ifade eden Ay, farklı medeniyetlerin kentte dillerini, kültürlerini ve izlerini bıraktığını kaydetti. Ay, "Biz Sur'a layık mıyız, bunu konuşmamız gerekiyor" dedi.

Sur'un tarih boyunca farklı halkların ve inançların bir arada yaşadığı bir yerleşim olduğunu ifade eden Ay, dayanışmanın ve komünal yaşamın kentin kimliğinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ay, dar sokakların, taş evlerin ve özgün mimarinin de bu ortak yaşam kültürünün parçaları olduğunu dile getirdi. Sur'un geçmişte Kürtlerin yanı sıra Süryani, Ermeni, Arap ve Türkmen topluluklarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ay, hiçbir halkın ya da inancın tekelinde olmayan bu mirasın, farklılıkların özgürce ve barış içinde bir arada yaşaması anlayışıyla korunması gerektiğini belirtti.

Sur'un yalnızca turistik bir alan olarak ele alınamayacağını vurgulayan Ay, dili, kültürü, tarihi ve yaşayan hafızasıyla bir bütün olarak korunması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin bu çalışmalara öncülük etmesinin önemine değinen Ay, kadın ve gençlik komünlerinin de Sur'un geleceğine ilişkin çalışmalara dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sur'un Hevsel Bahçeleri ile birlikte büyük bir doğal ve kültürel zenginlik taşıdığını belirten Ay, nüfusun yerinden edilmesiyle insanlarla doğa arasındaki ilişkinin de zayıfladığını dile getirdi. Ay, yeniden inşa çalışmalarında Sur'un tarihi dokusunun ve kültürel kimliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Panelin ilk konuşmasını yapan yazar Veysi Ülgen ise Diyarbakır'ın tarih boyunca kırmızı ve siyah taşlarından dolayı 'Yanık Şehir' olarak anıldığını belirterek, kentin tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çekti. Sur'un göç, zulüm ve baskılara rağmen çok dilli ve çok kültürlü yapısını koruduğunu ifade eden Ülgen, Kürtçenin yasaklandığı dönemlerde dahi dilin burada yaşatıldığını söyledi.

2015 yılında yaşanan çatışmalı sürecin Sur'da büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Ülgen, yapıların yanı sıra kültürün, dilin ve toplumsal hafızanın da hedef alındığını dile getirdi. Yıkımın ardından yapılan yapıların Sur'un kültürel kimliğini yansıtmadığını ifade eden Ülgen, "Bu yanık şehir bizimdir, hepimizindir. Surla ilgili sorumluluğumuzu almamız gerekiyor. Yazdığım bütün yazılar ve şiirler Sur içindir" dedi.

Panel, Ülgen'in Sur üzerine okuduğu şiirle sona erdi

Kaynak: İHA
Diyarbakır Büyükşehir BelediyesiYerel HaberlerKültür SanatDiyarbakırEmin AyGüncelYerelSurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:50:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sur panelinde Emin Ay, tarihi mirasın bütün olarak korunmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android