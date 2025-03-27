Diyarbakır\'da Terziler Bayram Yoğunluğunda

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi terzilerde yoğunluk yaşanıyor.

Geleneksel bayram alışverişinin önemli bir parçası olan terziler, son günlerde adeta nefes almadan çalışıyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldığını belirten terziler, siparişlerin yetişmeyebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uzun yıllardır terzilik yapan Şemsettin Tanrıverdi, her bayram olduğu gibi bu bayramın da yoğun geçtiğini ifade etti. Tanrıverdi, "Son bir hafta yoğun geçiyor. Hem kendi müşterilerimiz var hem de mağazalarla anlaşmalı çalışıyoruz. Her türlü kıyafet var, sezona göre değişiyor. Kendimiz de dikiyoruz, eskileri de yeniliyoruz, yeni alınan ürünleri de dikiyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR