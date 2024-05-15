Diyarbakır'da Toplu Taşıma Araçları Denetlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Toplu Taşıma Araçları Denetlendi

Diyarbakır\'da Toplu Taşıma Araçları Denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde kusurlu bulunan araç sürücülerine ve minibüs kooperatifine uyarıda bulundu. Denetimlerde çalışma saatlerine uyulmaması ve diğer kusurlar tespit edildi.

15.05.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sonucunda kusurlu bulunan araç sürücülerine ve minibüslerin bağlı olduğu kooperatife yazılı ve sözlü uyarıda bulundu.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenli seyahat edebilmeleri için, toplu taşıma araçlarında denetimlerine devam ediyor. Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma saatlerine uyulmadığı üzerine şikayetlerin yoğunlaştığı T2 numaralı toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Yedi aracın çalıştığı hatta 5 araç sürücüsüne şikayetler sözlü olarak iletildi ve çalışma saatlerine uymaları uyarısı yapıldı.

2 araca cezai işlem uygulandı

Faaliyet göstermesi gereken ama çalışmadığı belirlenen 2 araç hakkında ise cezai işlem uygulandı. Minibüs sürücüleri ile ilgili "Duraklara tam yanaşmadan veya hareket halinde yolcu indirme-bindirme" yapıldığına dair gelen şikayetler üzerine ise hem sürücüler hem de minibüslerin bağlı olduğu kooperatif yazılı ve sözlü olarak uyarıldı. Denetimlerde araçların klimaları, koltukları ve güvenlik sistemleri de kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların toplu taşımada yaşadıkları sorunları "ALO 153" şikayet hattına bildirmelerini istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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