Diyarbakır'da Turist Akını - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da Turist Akını

Diyarbakır\'da Turist Akını

Diyarbakır'daki kiliseler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor, ziyaretçi sayısı artıyor.

30.01.2025 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bulunan Mart Thoma, Meryem Ana, Kırklar Kilisesi ve Mar Petyun kiliselerine yerli ve yabancı turist akını yaşanıyor.

Medeniyetler şehri Diyarbakır tüm dinleri barındıran ibadethaneleri ile yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.

Tüm dinlerin kardeşçe aynı özenle ibadetlerini yapabildikleri cami ve kiliseler gelen misafirlerin dikkatini çekiyor. Sur içinde bulunan 4 ayaklı minarenin yanında yer alan Mar Petyun Keldani kilisesi rehberi Şükrü Kaya sömestr tatili dolayısıyla bu ay 15 bine yakın ziyaretçi geldiğini belirtti. Kaya, "Yaz aylarında 60 bin kişilik ziyaretçi grubu kilisemizi ziyaret etmektedir" dedi.

İzmir Urla'dan gelen Ayşegül Yurdakul Diyarbakır'ı çok beğendiğini söyledi. Yurdakul, "Kilise ile Ulu Caminin arasında çok mesafe yok, iki medeniyetin yan yana olmasını çok sevdim, çok beğendim kiliseyi de gezdim çok beğendim" şeklinde konuştu.

Şule Meryem Öcal'de medeniyetlerin beşiği Diyarbakır'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Öcal, "Hem cami hem kilise birçok yaşamı, dini, insanı ve kültürü bir arada bulabiliyoruz burada aralarında neredeyse bir sokak bile yok aynı bakımı, özeni göstermişler bugüne kadar gelmiş ikisinde gezdik gördük ikisinin de atmosferi çok başka. Çok mutlu hissediyor insan, çok farklı duygular yaşıyor çünkü hem İslam kültürü hem de Hristiyanlık farklı mezhepler, farklı dinden kültürden insanlar hatta farklı dilden insanlar ile anlaşabiliyoruz burada, herkes bir birine hoş görü ile yaklaşıyor, herkes bir birine samimiyetle yaklaşıyor ondan dolayı çok mutluyum buraları gördüğüm için" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan gelen Ali Akan Kılıç ise Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu söyledi. Kılıç, "Özellikle Ulu Camiye gittik sağ ve sol tarafta farklı mezheplerin namaz kılması bizi etkiledi, şimdide kilisedeyiz, buda Türkiye'nin güzelliği aralarında belki en fazla 200 metre mesafe var, ama baktınız da kardeşçe yaşanmış bir şehrin dinamikleri umarım hep böyle devam eder" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Meryem Ana, turist, Kültür, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Turist Akını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:35:23. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Turist Akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.