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Diyarbakır'da Yöresel Kıyafetler ve Moda Tasarım Yarışması - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yöresel Kıyafetler ve Moda Tasarım Yarışması

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, DESOB ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle 'Geçmişten Geleceğe Yöresel Kıyafetler ve Moda Tasarım Yarışması' düzenlendi. Yarışmada birbirinden renkli ve özgün tasarımlar sergilendi.

Diyarbakır\'da Yöresel Kıyafetler ve Moda Tasarım Yarışması
20.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:11
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Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, DESOB ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle 'Geçmişten Geleceğe Yöresel Kıyafetler ve Moda Tasarım Yarışması' yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kültürel devamlılığın sağlanması ve yerel motiflerin korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, kentte faaliyet gösteren il genelindeki terziler ile Büyükşehir Belediyesi DİSMEK kursiyerleri arasında yarışma düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel ve modern çizgilerin harmanlandığı yarışmada, arasında karpuz tasarımının da bulunduğu birçok kıyafet sergilendi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'nun da bulunduğu jüri, 23 yarışmacının tasarımlarını değerlendirdi. Yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Yarışmada Emel Kaya birinci, Emrah Çakmak ikinci, Fatma Öken üçüncü, Hasan Kaya dördüncü oldu. Dereceye giren tasarımcılara ödüllerini takdim eden jüri üyeleri, yarışmacıları tebrik etti. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi'nin eşi Meryem Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un eşi Meral Karakoç, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Salduş'un eşi Sultan Berna Salduş jüri üyesi yarışmacıların aileleri ve vatandaşlar da izleyici olarak katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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