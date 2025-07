Diyarbakır\'daki Hayvan Bakımevi, Sahipsiz Dostlara Güvenli Bir Yuva Sağlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 17 dönüm arazi üzerinde 500 köpek ve 100 kedi kapasitesiyle sahipsiz hayvanlara güvenli bir yuva sunmaya devam ediyor.

Merkezde 8 veteriner hekim, 1 sağlık personeli ve 10 alan personeli özveriyle görev yaparken, kedi ve köpek ambulansı ile toplama ekipleri de sahada aktif olarak çalışıyor. Her cins kedi ve köpeğe ev sahipliği yapan merkezde hayvanların sağlık kontrolleri, tedavi süreçleri ve bakımları düzenli olarak yapılıyor.

Merkezde hayvanların hem fiziksel hem psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, barınaktan vatandaşları da hayvan sahiplenmeye teşvik ederek sahipsiz dostlara sıcak bir yuva sağlama konusunda duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Kedi evinden sorumlu veteriner hekim Sertap Balkaya, buranın sadece bakım evi olmadığını sevginin, merhametin ve vicdanın, en önemli sorumluluğun hakim olduğu yaşam alanı olduğunu aktardı. Balkaya, "Burası kedi evi, 23 köpek padoku, poliklinik ve karantina olmak üzere 17 dönümden oluşmaktadır. 500 tane köpek kapasitesi ve 100 kedi kapasitesi var ama şu an kapasitemizi aşmış durumdayız. Sokakta yaşam mücadelesi veren korunmaya ve tedaviye muhtaç olan can dostlarımız için merkezde 8 veteriner hekimi, 1 veteriner sağlık teknikeri, 10 alan personeli, kedi ambulansı, köpek ambulansı ve toplama ekibi hizmet veriyor. Modern alanlarımız, izole tedavi ünitelerimiz ve kısırlaştırma programlarımız ile hem fiziki hem de ruhsal olarak can dostlarımızın yanında olmayı hedefliyoruz. Unutmayalım ki hayvanları korumak sadece sevgiyle sevmekle yetmiyor, onları güvende bir alan inşa etmekte mümkündür. Bir kap mama, bir kap su yetebilir fakat ilginin, güvenin, şefkatin çatısı altında bu görevi üstlenmek bize düşüyor siz de bu büyük bir ailenin parçası olmak isterseniz bir can dostunuz sahiplenebilirsiniz. Her sahipleniş bir hayattır" dedi.

Veteriner hekim Helin Demir, ALO 153'e ihbarla gelen köpeklerin genel muayenesini yaptığını dile getirdi. Demir, "Muayeneler sırasında hayvanların sağlık durumlarını değerlendiriyorum. Bu aşamada gerekli tetkiklere başvuruyorum teşhis için bunlar hemogram, biyokimya, röntgen, ultrason gibi ileri tetkiklerdir. Bu tetkikler sonucunda hayvan teşhisine göre viral bir hastalıksa karantinaya alıyoruz. Onları iyileştirdikten sonra sağlıklı dostlarımızın yanına bırakıyoruz veya bir cerrahi işlem gerekiyorsa bu cerrahi işlem sonrası 'Post Off' dediğimiz operasyon sonrası bölüme koyuyoruz ve burada da sağlıklarını kavuştuktan sonra sağlık dostlarımızın yanına bırakıyoruz ve sahiplendirmeyi bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi şimdi de söylüyoruz satın almayın sahiplenin" ifadelerini kullandı.

Kedi evi sorumlusu veteriner hekim Erengül Mor, "Kedilerimizi kısırlaştırıp koruyucu aşılarını yaptıktan sonra sahiplendiriyoruz. Sahiplenmek isteyen değerli vatandaşlarımızı bekleriz. Bir yuva bir hayat kurtarır" şeklinde konuştu.

Ambulans hekimine eşlik eden veteriner hekim Hasan Atlı, yüksekten düşme, trafik kazalı tramvaya uğramış ve enfeksiyon hastalığa sahip hayvanların acil müdahalesini yapıp vital değerlerini stabilize ettiklerini söyledi. Atlı, "Dışarda yaralı ya da tramvaya uğramış sahipsiz sokak hayvanı gördüğünüzde 153'u arayıp ihbarda bulunabilirsiniz ya da 153'u arayıp yerinde tedavi talebinde bulunabilirsiniz çünkü biz size bir telefon kadar uzaktayız" dedi.

Laboratuvar ve görüntüleme bölümünden sorumlu Dr. veteriner hekim Besra Çakmak, dışarıdan gelen hayvanların klinik muayeneleri yapıldıktan sonra kan numuneleri alınıp daha sonra laboratuvar bölümünde hemogram, serum biyokimyasal analiz belli hastalıklar için hızlı tanı kitleri ve mikroskop muayenesi yapıldığını aktardı. Çakmak, "Görüntüleme bölümünde ise daha çok ultrasonografi ve röntgen cihazımız bulunuyor. Daha sonra tanısı konulan hastalarımıza yönelik tedavi protokolleri düzenleniyor, tedavi protokolleri düzenlenen hastalarımız tedavi süreci tamamlanana kadar ayrı kafeslerde tutuluyor. Tedavi sonrası can dostlarımız sahiplenilmeyi ve doğaya salınmayı bekleniyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR