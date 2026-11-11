Diyarbakır Eş Başkanı Bucak, YEEP\'in barış politikasına dönüşmesi gerektiğini söyledi

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Hazırlık Çalıştayı'nda, kadınların kent yaşamına eşit ve etkin katılımının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı biz aynı zamanda bir barış tesisi ve bir barış politikasına da dönüştürmek durumundayız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Dostu Kentler Programı iş birliğinde düzenlenen Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı başladı. Bir otelde düzenlenen çalıştayda, kadınların ve kız çocuklarının kent genelinde karşılaştıkları sorunların ve ihtiyaçların belirlenmesi, belediye hizmetlerine erişimlerinin değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çalıştaya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Meclis Eş Sözcüleri Demet Ceylan ve Ayhan Karatekin, Genel Sekreter Yardımcısı Zerin Türk, daire başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

"BU ÇALIŞTAYI ÖNEMLİ BİR EŞİK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bucak, çalıştayın Kadın Dostu Kentler Programı açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Kadın Dostu Kentler ve Yerel Eşitlik Eylem Planı, bizim açımızdan bugüne kadar bu kentin yürütmüş olduğu tüm demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü planların önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda bu kentin bugüne kadar yürütmüş olduğu kadın özgün, örgütlü mücadelesinin ve kadına yönelik her alandaki görünürlük, farkındalık ve tüm şiddetle mücadele çalışmalarımızın aslında önemli bir parçasıdır" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Kadın Dostu Kentler Programı için çok hazır olduğunu ifade eden Bucak, bugüne kadar Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Programı'nın tüm çalışanlarıyla ve yereldeki temsilcileriyle uyumlu bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bucak, bugünkü çalıştayı önemli bir aşama olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınların kent yaşamına eşit ve etkin katılımını desteklemenin çok kolay olmadığını biliyoruz. Buna dair politikalarımızın, fikirlerimizin, önerilerimizin çok önemli bir yerde durduğunu, önemli bir eşikte durduğunu söylemek mümkün. Kadınların eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım, sosyal yaşam ve diğer kent hizmetlerine eşit ve güvenli bir şekilde erişebilmesini desteklemek; kadınların yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarında temsilini ve temsili de aşan söz kurma gücünü, söz sahibi olma gücünü desteklemek ve güçlendirmek; belediye hizmetlerinin planlanmasında ve uygulamasında katılımcı, kapsayıcı ve eşitlikçi perspektifleri ön plana çıkartmak ve yöntemleri yaygınlaştırmak; kadın haklarının korunmasında, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele politikalarında yerel yönetim politikalarının temel unsurlarını bulmak, izini sürmek ve yerel yönetim çalışmalarının, politikalarının temel unsuru haline getirmek bizim program önceliklerimiz.

"8 YILLIK KAYYUM BOYUNCA TAHRİP EDİLEN, KAPATILAN ALANLARIMIZI YENİDEN İNŞA ETTİK"

Biz Diyarbakır kenti olarak, Amed olarak şunu çok iyi biliyoruz. Bu bahsettiğim hususların birçoğunda pek çok yol katettik değerli kadın arkadaşlarımızla. Kadın örgütlü mücadelemizi 1999'dan bugünlere kadar getirdik. 8 yıllık kayyum boyunca tahrip edilen, kapatılan, yok sayılan alanlarımızı yeniden ve çok daha güçlü inşa ettik. Ama şunu bilmek durumundayız. O tahrip edilen alanlar, o tahrip edici politikalar, o kadını yok sayan, kadını görmezden gelen, kadının kamusal alanda, yerel yönetimlerde, toplumsal yaşamda, eğitimde, istihdamda olmasının önünde engeller koyan merkezi politikalara karşı güç birliği kurmak çok da kolay olmadı. Bundan sonra da kolay olmayacak. Kadın örgütlü mücadelesi ne kadar gelişirse, ne kadar büyürse karşımızda bu mücadeleyi görmezden gelmek isteyen, bu mücadeleye ket vurmak isteyen bir anlayış ne yazık ki erkek kurumsallaşması olarak varlığını sürdürüyor olacak.

Eğer öyle olmasaydı bugün biz kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda bu kadar bir karamsar tabloyu hem kentimizde hem Türkiye'de, ulusal düzeyde, ülke düzeyinde görmezdik."

"TOPLUMSAL BARIŞI İNŞA ETMENİN YOLUNUN KADINLARLA BİRLİKTE OLDUĞUNU BİLMEK DURUMUNDAYIZ"

Kadın politikaları ile toplumsal barış arasında ilişki kuran Bucak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların özgür olduğu, kadınların sözünü söyleyebildiği, kadınların kadın olmaktan kaynaklı haklarını talep ettiği, haklarını bu toplumda yerleştirmek, tartışmak ve uygulamak istediği her alanda muhakkak ki biz aynı zamanda toplumsal barışı da birlikte düşünmek ve birlikte konuşmak zorundayız.

Biz içerisinden geçtiğimiz toplumsal barış, demokratik toplum, barış inşası sürecinde aslında barış ve kadın temasının, barış ve kadın özgürlükçü politikalar buluşmasının, barış ve eşitlikçi toplum buluşmasının ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyoruz.

Sadece biz bilmiyoruz. Dünyadaki başka örnekler de bunu gösteriyor ki kadına yönelik ayrımcılık, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik eşitsiz politikaların olduğu yerde iktidar baskısının arttığı, iktidarın topluma dair barış politikalarını, anlayış ve müzakere politikalarını kaybettiği, yitirdiği bir gerçekle karşı karşıyayız.

Oysaki biz kendi ülkemizde, kendi kentimizde toplumsal barışı, şiddetsiz, sömürüsüz, ayrımsız bir politikayı, ayrımcılığın olmadığı, ayrımcılığın minimalize edildiği bir politikayı başta kadın alanı olmak üzere toplumun her alanında, her kesimden insanların, yurttaşların meselesi haline getirmek ve tartışmak istiyoruz. Bu sebeple Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı biz aynı zamanda bir barış tesisi ve bir barış politikasına da dönüştürmek durumundayız."

Bucak, toplumsal barışı inşa etmenin yolunun kadınlarla birlikte, kadınların özgürlükçü perspektifini esas alan, toplumda eşitlikçi bir politikanın hayata geçmek anlamına geldiğinin bilinmesi gerektiğini belirterek, "Yani bugün burada, bu çalıştayda, bu masalarda sizler Yerel Eşitlik Eylem Planı'na dair eğitimden toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığa kadar, sağlıktan ekonomiye kadar, kent hizmetlerinden daha başka pek çok politikaya kadar bütün bu yaklaşımlarımızı konuşurken aynı zamanda kendi barışımızı, toplumsal barışımızı ve geleceğe dair barış umutlarımızı da şekillendiriyor olacaksınız" dedi.