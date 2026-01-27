Kulp'ta kar engeli aşıldı, salı pazarı üç haftanın ardından açıldı - Son Dakika
Kulp'ta kar engeli aşıldı, salı pazarı üç haftanın ardından açıldı

27.01.2026 14:33  Güncelleme: 14:35
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışı, semt pazarının kapalı kalmasına neden oldu. Üç hafta aradan sonra yeniden açılan salı pazarında vatandaşlar alışveriş yapmaya başladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde neredeyse bir ay boyunca etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, semt pazarını da olumsuz etkiledi. İlçenin en büyük pazarı olan salı pazarı, üç hafta aradan sonra yeniden açıldı, tezgahlar doldu, vatandaşlar alışveriş yaptı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaklaşık bir aydır etkili olan yoğun kar yağışı, hem günlük yaşamı hem de ticari hareketliliği olumsuz etkiledi. İlçenin en büyük semt pazarı olan Turgut Özal Mahallesi salı pazarı, kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle ocak ayı boyunca kapalı kaldı. Vatandaşların temel alışveriş noktalarından biri olan pazar, kar birikintileri ve sert hava koşulları nedeniyle üç hafta boyunca açılamadı. İlçede kar yağışının durması ve belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda yürüttüğü temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından salı pazarı yeniden kuruldu. Pazarın yeniden açılmasıyla birlikte tezgahlar sebze, meyve, balık ve giyim ürünleriyle dolarken, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Kar altında kalan sokakların büyük kısmı temizlenirken, esnaf da uzun aradan sonra müşterileriyle buluştu. Pazar esnafından Diyadin Bal, yaşanan sürecin ekonomik açıdan zorlayıcı olduğunu belirterek, "Bu sene gerçekten çok kar yağdı, soğuk da cabası olunca üç haftadır pazara gelmedik, mal da satmadık. Bu da ciddi maddi kayba sebep oldu. Şükür bugün tezgahımızı açtık, müşteriler de geldi, alışveriş başladı. Çok mutluyuz, inşallah böyle devam eder" dedi.

Uzun süre alışveriş yapacak alan bulamayan vatandaşların da pazarın açılmasından memnun olduğu görüldü. Özellikle sebze, meyve ve balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

