Diyarbakır Sur'da mahkeme, belediyenin engelli emlak vergisi ret kararını iptal etti

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi, yüzde 100 engelli raporu bulunan vatandaşın indirimli emlak vergisi başvurusunu reddetti. Diyarbakır Vergi Mahkemesi, yapı ruhsatındaki bilgileri esas alarak belediyenin bu gerekçesini geçersiz bulup ret işlemini iptal etti.

Yüzde 100 oranında sürekli engelli raporu bulunan V.E.'nin indirimli emlak vergisi başvurusu, Sur Belediyesi tarafından reddedildi. Belediye, konutun 200 metrekare sınırını aştığını savundu. Ancak dosyadaki yapı ruhsatında konutun yüzölçümünün 190 metrekare olduğu belirtildi. Mahkeme, resmi belgelerdeki bu bilgi doğrultusunda konutun 200 metrekare sınırını aşmadığını tespit etti. Mahkeme, V.E.'nin diğer taşınmazlarının mesken niteliğinde olmadığını belirledi. Kararda, engellilerin indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanması için gelir sahibi olmama şartının aranmadığı da vurgulandı.