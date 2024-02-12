Diyarbakır Valiliği, DEM Parti adayının gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

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Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un sosyal medya hesabındaki "Gözaltına alınıyoruz" paylaşımının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan 'DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar' kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir" denildi.

Hatun, sosyal medya hesabı X'ten, "Şu an büyükşehir ve ilçe eş başkanları olarak Koşuyolu Köprüsü'nde gözaltına alınıyoruz" paylaşımında bulunmuştu. - DİYARBAKIR