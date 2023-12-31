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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: Yılbaşı gecesi 170 noktada 2 bin 527 personelle sahadaydık - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: Yılbaşı gecesi 170 noktada 2 bin 527 personelle sahadaydık

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yılbaşı gecesi 170 noktada 2 bin 527 personelle sahada olduklarını söyledi. Vali Su, güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı ve vatandaşlara ikramlarda bulundu. Vali Su, tedbirlerin alındığını ve ekiplerin huzur ve güven için çalıştığını belirtti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: Yılbaşı gecesi 170 noktada 2 bin 527 personelle sahadaydık
31.12.2023 - 22:18,
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yılbaşı gecesi 170 noktada 2 bin 527 personelle sahada olduklarını söyledi.

Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerindeki jandarma ve emniyet kontrol noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin ve sürücülerin yeni yılını kutladı, vatandaşlara ikramlarda bulundu. Vali Su, görevli personele ise çorba ikramında bulundu. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Su, öncelikle herkesin yeni yılını tebrik ettiğini, 2024 yılının Diyarbakırlı vatandaşlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ettiğini dile getirdi. "Biz de bugün vatandaşlarımızın huzur ve güveni için, geceyi de yine huzur ve güvenle geçirmeleri için tüm ekiplerimizle beraber tedbirlerimizi aldık" diyen Vali Su, şu anda emniyet ve jandarmanın kent genelinde 170 noktada 292 ekip ve 2 bin 527 personelle sahada olduklarını ifade etti. Bu çerçevede kontroller yaptıklarını aktaran Vali Su, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için güvenlik güçlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan hem emniyet ve jandarmamız asayiş ve güvenlikle ilgili vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da sağlık birimlerimiz, DİSKİ idaremiz, elektrik idaresi, gaz idaresi, itfaiyemiz, bugün vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği konularda yardımcı olmak üzere ekiplerimiz hazır vaziyette."

Bugün yılbaşı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk nedeniyle ek personel takviyesiyle ekiplerin nöbetlerini sürdürdüğünü kaydeden Vali Su, "İnşallah herhangi bir olumsuzluk olmaz. Bu vesileyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızın, tüm Diyarbakırlı hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2024 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali Su'ya İl Jandarma Komutanı Tüm General Selçuk Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, komutanlar ve amirler eşlik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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