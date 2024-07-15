Diyarbakır Valisi ve eşi, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi ve eşi, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve eşi, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Programda yapılan konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarının çözülmesinin öncelikli olduğu vurgulandı.

15.07.2024 10:40
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Orduevi'nde gerçekleştirilen programda, davetlileri tek tek selamlayan Vali Zorluoğlu ve eşi, aynı sofra etrafında bir araya geldikleri konuklarıyla da yakından ilgilendi.

Programda yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunları çözmenin öncelikli mesaileri olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Valilik dönemimizde Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz herhangi bir randevuya ihtiyaç duymadan doğrudan bizlerle görüşecek, valilik ve tüm kurumların kapıları sizlere açık olacaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında, canlarıyla, kanlarıyla mücadele ederek destan yazan aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."

Programa; 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kaymakamlar ve çok sayıda şehit yakını, gaziler ve aileleri katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Valisi ve eşi, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika


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