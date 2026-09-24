Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, deprem sonrası kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, deprem sonrası kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, deprem sonrası kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da meydana gelen ve Diyarbakır'da da hissedilen depremin ardından Vali Murat Zorluoğlu, ekiplerin alan taramasında kent genelinde olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı. Zorluoğlu geçmiş olsun dileğinde bulundu; deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen, Diyarbakır'dan da hissedilen depremde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Vali Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem sonrası ekiplerimizin yaptığı alan tarama faaliyetleri neticesinde, Diyarbakır genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, kentte hissedilen deprem anı güvenlik kameralarına yansıdığı, depremi hisseden vatandaşların dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: İHA
Diyarbakır ValiliğiMurat ZorluoğluDiyarbakırŞanlıurfaDepremGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
14:44
Yeşil sahadan podyuma Hakan Çalhanoğlu Milano’da boy gösterdi
Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi
14:27
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
14:15
New York’ta ilginç anlar Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı
New York'ta ilginç anlar! Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı
14:13
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:48:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, deprem sonrası kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei