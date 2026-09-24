Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, deprem sonrası kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen, Diyarbakır'dan da hissedilen depremde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Vali Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem sonrası ekiplerimizin yaptığı alan tarama faaliyetleri neticesinde, Diyarbakır genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, kentte hissedilen deprem anı güvenlik kameralarına yansıdığı, depremi hisseden vatandaşların dışarı çıktığı görüldü.