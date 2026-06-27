DMD Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı - Son Dakika
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DMD Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı

27.06.2026 10:45
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Soma'da DMD hastası Şenol Berk'in tedavisi için bağış kumbarası çalındı, annesi destek çağrısı yaptı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde DMD hastası Şenol Berk Çıvgın'ın tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbara çalındı. Şenol Berk'in annesi Serpil Çıvgın, "Şenol Berk babasını kaybetti, en büyük dayanağımızı kaybettik. Kampanyayı bugün gönüllülerle ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde DMD hastası 12 yaşındaki Şenol Berk Çıvgın'ın tedavisi için sürdürülen yardım kampanyasında kullanılan bağış kumbarasının çalınması tepki çekerken, oğlunun tedavisi için mücadele eden anne Serpil Çıvgın daha fazla destek çağrısında bulundu.

Şenol Berk'in annesi Serpil Çıvgın, oğlunun DMD hastalığıyla mücadele ettiğini, tedavi için başlatılan yardım kampanyasının ise yeterince duyurulamadığı için yavaş ilerlediğini söyledi.

Ailenin en büyük destekçisi olan eşi Fatih Çıvgın'ı 8 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettiklerini belirten Serpil Çıvgın, "Eşimizi kaybettik, Şenol Berk babasını kaybetti. En büyük dayanağımızı kaybettik. Kampanyayı bugün kızımla birlikte ve gönüllülerin desteğiyle yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Kampanyada daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Çıvgın, "Bu süreçte çocuğumuzun sesini yeterince duyuramadık. Çok yalnız kaldık. Şenol Berk de yaşananlardan psikolojik olarak etkilendi. Daha fazla gönüllüye ve desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

"BİR ANNENİN UMUTLARINA YAPILMIŞ SALDIRIDIR"

Şenol Berk'in yardım kampanyasına destek veren Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Esin Ayan da bağış kumbarasının çalınmasına tepki gösterdi.

Olayı öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Ayan, "Bu yalnızca maddi bir kayıp değildir. Hiçbir karşılık beklemeden bir çocuğun hayatına dokunmaya çalışan gönüllülerin emeğine yapılmış bir saldırıdır. Bir çocuğun yaşama tutunma mücadelesine, bir annenin umutlarına yönelmiş bir davranıştır" dedi.

Şenol Berk'in hastalığının yanı sıra ağır aile kayıpları da yaşadığına dikkati çeken Ayan, şunları kaydetti:

"Şenol Berk önce babasını, ardından dayısını kaybetti. Buna rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Biz gönüllüler olarak bugüne kadar yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. O kumbaranın içindeki paraları yeniden yerine koyacağız. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Tüm Soma'yı ve duyarlı vatandaşları Şenol Berk'e destek olmaya çağırıyoruz."

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, 13 Eylül Caddesi ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, olayın faillerinin tespit edilerek adli makamlara teslim edilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel DMD Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı - Son Dakika

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