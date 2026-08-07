Rengarenk balonlar DMD kas hastası Görkem Efe için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rengarenk balonlar DMD kas hastası Görkem Efe için gökyüzüne bırakıldı

Rengarenk balonlar DMD kas hastası Görkem Efe için gökyüzüne bırakıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da DMD hastası 17 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başarıyla tamamlandı. Etkinlikte konuşan baba Alper Şengün ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen teşekkür etti; sağlık dilekleriyle gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 17 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için düzenlenen yardım kampanyası başarıyla tamamlandı. Kampanyanın tamamlanması dolayısıyla gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı.

Isparta'da DMD kas hastası olan 17 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya başarıyla tamamlanırken, Görkem Efe Şengün'ün gerekli tedavi sürecinin başlatılması amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Baba Şengün: "En büyük duamız Görkem Efe'nin sağlığına kavuştuğunu görebilmek"

Etkinlikte konuşan Görkem Efe'nin babası Alper Şengün, bu güzel günde yanlarında olan herkese teşekkür etti. İyiliğin, dayanışmanın ve umut olmanın neler başarabileceğini hep birlikte gördüklerine değine Şengün, "Görkem Efe'miz için çıktığımız bu zorlu yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, yanımızda oldunuz. Kiminiz duasıyla, kiminiz destekleriyle kampanyamızı çevrenize anlattınız. Görkem Efe için çok büyük destek verdiniz. Valimiz Abdullah Erin'e, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve değerli eşi Şadiye Hanıma, milletvekillerimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş adamlarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin tüm illerine teşekkür ediyorum. Önümüzde yeni bir süreç var. İnşallah en kısa sürede Görkem Efe, yurt dışındaki tedavisine gidecek. Resmi başvurumuzu yapacağız. Gelecek değerlendirme ve davetin ardından Görkem Efe giderek tedavisine başlayacak. İlacını doktorların belirlediği plan doğrultusunda kademeli olarak alacak ve plan doğrultusunda uzman ekiplerin gözetiminde devam edecek. En büyük duamız Görkem Efe'nin sağlığına kavuştuğunu görebilmek. Rabbim hiçbir aileyi evladıyla sınamasın" dedi.

Başkan Başdeğirmen: "Ailesi çok mücadele verdi"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kampanyanın başarıya ulaşmanın önemli olduğunu belirterek, aileyi bu süreçte yakından takip ettiklerini söyledi. Ailenin bu süreçte çok yıprandığını ve çok emek verdiğine değinen Başkan Başdeğirmen, "Tek amaçları çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için tedaviyi yaptırabilmekti. Bu şekilde ülkemizde ve şehrimizde çok ailemiz var. Görkem Efe başarıyla ulaştı. Rabbim bu tür sıkıntısı olan aileleri süreci başarıyla sonuçlandırmayı nasip etsin. Onların da gücüne güç katsın. Rabbim evlatla kimseyi sınamasın. İnşallah Görkem Efe bu sıkıntıdan en kısa sürede kurtulacaktır. Hem maddi hem de manevi desteklerimiz bu yönde. Ailesine çok emek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bizler de bu işin içerisinde olarak sonuca ulaşılmasından memnun olduk. En kısa zamanda yurtdışında tedavisi başlayıp bittikten sonra Görkem Efe'yi bu meydanda sağlıklı oynarken görelim" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından rengarenk balonlar Görkem Efe Şengün'ün sağlığına kavuşması için gökyüzüne bırakıldı.

Isparta Valiliği arkasındaki meydanda düzenlenen etkinliğe Isparta Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Görkem Efe'nin ailesi, kampanya gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rengarenk balonlar DMD kas hastası Görkem Efe için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"

15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 18:46:30. #7.13#
SON DAKİKA: Rengarenk balonlar DMD kas hastası Görkem Efe için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.