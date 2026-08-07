Rengarenk balonlar DMD kas hastası Görkem Efe için gökyüzüne bırakıldı

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 17 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için düzenlenen yardım kampanyası başarıyla tamamlandı. Kampanyanın tamamlanması dolayısıyla gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı.

Isparta'da DMD kas hastası olan 17 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya başarıyla tamamlanırken, Görkem Efe Şengün'ün gerekli tedavi sürecinin başlatılması amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Baba Şengün: "En büyük duamız Görkem Efe'nin sağlığına kavuştuğunu görebilmek"

Etkinlikte konuşan Görkem Efe'nin babası Alper Şengün, bu güzel günde yanlarında olan herkese teşekkür etti. İyiliğin, dayanışmanın ve umut olmanın neler başarabileceğini hep birlikte gördüklerine değine Şengün, "Görkem Efe'miz için çıktığımız bu zorlu yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, yanımızda oldunuz. Kiminiz duasıyla, kiminiz destekleriyle kampanyamızı çevrenize anlattınız. Görkem Efe için çok büyük destek verdiniz. Valimiz Abdullah Erin'e, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve değerli eşi Şadiye Hanıma, milletvekillerimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş adamlarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin tüm illerine teşekkür ediyorum. Önümüzde yeni bir süreç var. İnşallah en kısa sürede Görkem Efe, yurt dışındaki tedavisine gidecek. Resmi başvurumuzu yapacağız. Gelecek değerlendirme ve davetin ardından Görkem Efe giderek tedavisine başlayacak. İlacını doktorların belirlediği plan doğrultusunda kademeli olarak alacak ve plan doğrultusunda uzman ekiplerin gözetiminde devam edecek. En büyük duamız Görkem Efe'nin sağlığına kavuştuğunu görebilmek. Rabbim hiçbir aileyi evladıyla sınamasın" dedi.

Başkan Başdeğirmen: "Ailesi çok mücadele verdi"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kampanyanın başarıya ulaşmanın önemli olduğunu belirterek, aileyi bu süreçte yakından takip ettiklerini söyledi. Ailenin bu süreçte çok yıprandığını ve çok emek verdiğine değinen Başkan Başdeğirmen, "Tek amaçları çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için tedaviyi yaptırabilmekti. Bu şekilde ülkemizde ve şehrimizde çok ailemiz var. Görkem Efe başarıyla ulaştı. Rabbim bu tür sıkıntısı olan aileleri süreci başarıyla sonuçlandırmayı nasip etsin. Onların da gücüne güç katsın. Rabbim evlatla kimseyi sınamasın. İnşallah Görkem Efe bu sıkıntıdan en kısa sürede kurtulacaktır. Hem maddi hem de manevi desteklerimiz bu yönde. Ailesine çok emek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bizler de bu işin içerisinde olarak sonuca ulaşılmasından memnun olduk. En kısa zamanda yurtdışında tedavisi başlayıp bittikten sonra Görkem Efe'yi bu meydanda sağlıklı oynarken görelim" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından rengarenk balonlar Görkem Efe Şengün'ün sağlığına kavuşması için gökyüzüne bırakıldı.

Isparta Valiliği arkasındaki meydanda düzenlenen etkinliğe Isparta Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Görkem Efe'nin ailesi, kampanya gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.