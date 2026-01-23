Aydın'da Fedakar Babaanne, Dmd Hastası Torununun Tedavisi İçin İçin Kapı Kapı Dolaşarak Yardım Topluyor

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde DMD kas hastası 3 yaşındaki torunu Turan için seferber olan babaanne Ayşen Gül, kapı kapı gezerek torununu yaşatmak için mücadele veriyor.

Hava astsubayı Nevzat Ünal ve ev hanımı Melek Ünal çifti, ilk çocukları olan 3 yaşındaki Turan Ünal'ın 6 aylıkken sergilediği davranışlardan şüphelenerek hastaneye başvurdu. Kuyucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi olan ve Beşeylül Mahallesi'nde kahvehane işleten Ayşen Gül'ün torunu olan minik Turan'a yapılan tetkikler sonucunda DMD (Duchenne Musküler Distrofi) teşhisi konuldu. Görev yeri nedeniyle Konya'da bulunan aile, Turan bebeğin tedavisi için gerekli 3 milyon 200 bin doları toplamak amacıyla 31 Mayıs'ta Valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattı. Turan bebek için ailesi Konya'da, babaannesi Ayşen Gül de Aydın'da seferber oldu.

Kuyucak'ın Beşeylül Mahallesi'nde 21 yıldır kahvehane işleten 49 yaşındaki Ayşen Gül, torununun tedavisi için kentte sokak sokak dolaşıyor. Gül, "Torunumuzun 6 aylıkken sağlık durumundan şüphelendik. Yapılan tetkikler sonucunda DMD hastası olduğu belirlendi. Teşhis süreci oldukça uzun sürdü. Torunumun tedavisi için 4 yaşına gelmeden yurt dışından ilaç almamız gerekiyor. Eğer bu ilaç alınamazsa, torunumuzun 7-8 yaşlarında tekerlekli sandalye kullanacağı, 20 yaşına geldiğinde ise hayatını kaybedeceği söylendi. İlacın maliyeti 3 milyon 200 bin dolar" dedi.

Hayırseverlerden yardım kabul etmelerinin yanı sıra, geri dönüşüm malzemeleri toplayıp satarak yardım kampanyasına katkıda bulunduklarını belirten Gül, torununun yaşaması için tüm vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, yardımların "Turan Ünal" adına, TR89 0006 4000 0014 5150 5919 48 numaralı IBAN hesabına yapılabileceğini sözlerine ekledi.

"Herkesi Turan'a umut olmaya davet ediyorum"

Babaanne Ayşen Gül, "Tedavimiz yurt dışında. Yurt içinde bir tedavimiz yok. Amerika'nın geliştirmiş olduğu bir gen tedavisine ulaşmamız gerekiyor. Bu gen tedavisi sadece Amerika ve Dubai'de bulunuyor. İlacımızın maliyeti 3 milyon 200 bin dolar. Bu kadar tutara ulaşabilmek amacıyla Valilik onaylı pek çok kampanya, etkinlik yapıyoruz. Allah nasip ederse 29 Ocak'ta Karacasu'da kadınlar matinemiz olacak. Burada Turan'a umut olmak için, sesini duyurmak için çaba göstereceğiz. Herkesin desteklerini bekliyoruz. Matinemize davet ediyoruz. Bağışlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

"Sosyal medya takibi çok değerli"

Sözlerini sürdüren Gül, "Turan için gerekli rakama ulaşabilmemiz için sizlerden gelecek olan yardıma ihtiyacımız var. Lütfen Turan'ı görmezden gelmeyelim. Turan'ın sesini duyuralım. Paylaşımlara, gönüllülere ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyoruz. İnstagram adresimizden takip edebilirsiniz. Adresimiz dmdturanunal7. Bizi buradan takip ederseniz çok sevinirim. Her gün akşam saat 21.30'da canlı yayın yapıyoruz. Bu canlı yayında 50 kişi olursak keşfete düşeceğiz. Turan'ın sesini daha çok duyuracağız. Takip sayımız 10 bin olursa tekrar keşfete düşeceğiz ve çocuğumuzun sesini daha büyük kitlelere duyurma şansı elde edeceğiz. Bizleri takip ederek, canlı yayınlara katılarak da destek olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Karacasu'da kadınlar matinesi düzenlenecek

Şu ana kadar gerekli paranın yüzde 13'ü toplanabilirken, geriye kalan tutarın da toplanması için farklı etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda 29 Ocak 2026 tarihinde Karacasu Belediye Düğün Salonu'nda minik Turan'a Umut Gecesi-Kadınlar Matinesi düzenlenecek. Bu etkinliğin giriş biletlerinden elde edilecek gelir Turan'ın yardım hesabına yatırılacak. İsmoş, Ozancan Demir'in sahne alacağı gecede Gizem Organizasyon ve ekibi de geceye renk katacak. Birçok sürpriz çekişin yapılacağı gecenin 500 lira olan giriş biletleri Enerjim, Karacasu Sürücü Kursu, Aydem Fatura Matik Ödeme Noktası ve Beren Kozmatik, Yaylalı Muhtarı Coşkun Uzguç'tan temin edilebilecek.