Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik "Genç Bilim İnsanı" ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik "Genç Bilim İnsanı" ödülüne layık görüldü

26.04.2022 11:17
Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik "Genç Bilim İnsanı" ödülüne layık görüldü

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı'nın (BAGEP) düzenlediği ve en iyi akademisyenlerin belirlenmesi, ödüllendirilmesi ve yeni araştırmalar için desteklenmesi çerçevesinde 'Genç Bilim İnsanı...

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı'nın (BAGEP) düzenlediği ve en iyi akademisyenlerin belirlenmesi, ödüllendirilmesi ve yeni araştırmalar için desteklenmesi çerçevesinde 'Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görüldü.

Kazandığı ödül ile ilgili duygularını dile getiren Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik, "2022 ödül programına, patentini aldığım ve ayrıca 6'ncı İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) çerçevesinde düzenlenen 'Uluslararası Buluş Yarışması'nda' bronz madalya ödülüne layık görülen doktora tez çalışmamın devamı niteliğinde olan, Yeni Antikanser Etkili Bileşiklerin Tasarımı'na yönelik çalışmam ile başvurdum. 2022 yılında bu programa 375 bilim insanı başvurdu. Başvuran bilim insanlarından 37'si bu ödülü almaya hak kazandı. Saygın bilim insanlarından oluşan jüri tarafından titiz bir inceleme ve değerlendirme sonucunda bu ödüle layık görüldüğüm için onur ve gurur duydum. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi'nin adını bu platformda duyurmak benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Öncelikle, bana bu mesleği sevdiren, rehberlik eden, benimle bilgi ve deneyimlerini paylaşarak mesleki gelişimime katkı sağlayan değerli hocalarım Prof. Dr. Yusuf Özkay'a ve Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül töreninde beni yalnız bırakmayan ve her zaman desteklerini hissettiğim Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ergun ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Sinem Ilgın ve Prof. Dr. Yusuf Özkay hocalarıma da çok teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

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Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Öğretim Üyesi, Bilim İnsanı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik 'Genç Bilim İnsanı' ödülüne layık görüldü - Son Dakika


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