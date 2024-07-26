Doğa Harikası Kızkumu Plajı Günün Her Saati Yoğun İlgi Görüyor

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Doğa harikası Kızkumu Plajı günün her saati yoğun ilgi görüyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızkumu Plajı yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Orhaniye Mahallesi'nde yer alan ve denizin ortasında yürüyormuş hissi veren Kızkumu günün her saatinde ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da doğa harikası olarak saydığı ve denizin ortasında 600 metrelik bir yürüyüş yolu olan Kızkumu'na Marmaris'e gelen yerli ve yabancı turistler uğramadan dönmeyip, yanlarında yüzenlerle kendilerini denizin ortasında yürüyormuş gibi hissederek farklı bir deneyim yaşıyorlar.

Tekirdağ'dan Marmaris'e gelen bir çift 15 yıllık evli olduklarını ve 15 yıldır her yaz tatile gelip Muğla'nın farklı yerlerini gezdiklerini ancak hala bitiremediklerini belirterek gezip görmek için harika yerler olduğunu ifade ettiler.

Marmaris'e tatil için Aydın Söke'den ailesi ile gelen Gülizar Kundakçı, "Marmaris gerçekten çok güzel, şelaleye gitti. Oradan buraya geldik. Çocuklar yüzüyor ben de onları bekliyorum. Herkesin gelip buraları görmesi lazım" dedi.