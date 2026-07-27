Doğa ve Gökyüzü Etkinliği Eskişehir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğa ve Gökyüzü Etkinliği Eskişehir'de

Doğa ve Gökyüzü Etkinliği Eskişehir\'de
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESDAG, doğaseverlere gökyüzü gözlemi etkinliği düzenleyerek unutulmaz bir deneyim sundu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı Antrenörü Gökay Konuk liderliğindeki Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), düzenlediği ilgi çekici organizasyonlarla doğaseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bisiklet ve doğa yürüyüşü alanındaki faaliyetlere son olarak gökyüzü gözlemi temalı özel bir etkinlik eklendi.

Doğa yürüyüşünün ardından Eskişehir Astronomi Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşadı. Astrofizikçi Ömer Ayyıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programda; ay gözlemi, kraterler, yıldızlara yolculuk ve doğada yön bulma teknikleri anlatılarak doğa ile gökyüzü eşsiz bir atmosferde buluşturuldu.

"2003 yılından bu yana doğayı ve sporu sevdiriyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antrenör Gökay Konuk, ESDAG olarak Eskişehirlileri doğayla buluşturmayı sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her perşembe ve hafta sonu farklı konseptlerde etkinlikler düzenleyerek Eskişehirli vatandaşlarımızın doğayla kucaklaşmasını sağlıyoruz. 2003 yılından bu yana kentimizin bilinmeyen doğa rotalarını tanıtıyor, doğa bilincini artırarak çevrenin korunmasına katkı sunuyoruz. Temel amacımız, vatandaşlarımızın bisiklet ve yürüyüş vasıtasıyla sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleridir."

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) bünyesinde yürütülen doğa ve spor etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de sürpriz etkinliklerde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Etkinlik, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğa ve Gökyüzü Etkinliği Eskişehir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:13:57. #7.12#
SON DAKİKA: Doğa ve Gökyüzü Etkinliği Eskişehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.