DOĞAKA ile Mobilyacılar Odası Kahramanmaraş'ta dijital dönüşüm tesisi kurdu - Son Dakika
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DOĞAKA ile Mobilyacılar Odası Kahramanmaraş'ta dijital dönüşüm tesisi kurdu

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DOĞAKA ile Mobilyacılar Odası Kahramanmaraş\'ta dijital dönüşüm tesisi kurdu
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Kahramanmaraş'ta DOĞAKA ve Kahramanmaraş Marangozlar ve Mobilyacılar Odası iş birliğiyle Dijital Dönüşüm Geçim Kaynağı Tesisi kuruldu. Tesis, deprem sonrası mobilya üreticilerinin dijital teknolojilere erişimini kolaylaştırarak üretim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta DOĞAKA ve Mobilyacılar Odası iş birliğiyle hayata geçirilen 'Dijital Dönüşüm Geçim Kaynağı Tesisi' projesiyle mobilya alanında faaliyet gösteren firmaların dijital teknolojilere erişimi desteklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SEECO Projesi kapsamında, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Kahramanmaraş Marangozlar ve Mobilyacılar Odası iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile sektörün dijital dönüşümüne yönelik önemli bir altyapı oluşturuldu.

Kahramanmaraş Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının faydalanıcısı olduğu proje kapsamında, 6 Şubat depremleri sonrasında BOTAP kapsamında inşa edilen Ortak Kullanım Tesisi içerisinde Dijital Dönüşüm Geçim Kaynağı Tesisi kuruldu.

Tesis ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin dijital teknolojilere erişiminin kolaylaştırılması, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Proje, deprem sonrasında üretim ve geçim kaynaklarının yeniden güçlendirilmesine katkı sağlarken, Kahramanmaraş mobilya sektörünün teknolojik kapasitesinin geliştirilmesine de destek sunuyor.

Kaynak: İHA
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