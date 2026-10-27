Doğanşehir'de Rahman Camii'ndeki cami-aile buluşmasında ilk yardım anlatıldı - Son Dakika
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Doğanşehir'de Rahman Camii'ndeki cami-aile buluşmasında ilk yardım anlatıldı

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Doğanşehir\'de Rahman Camii\'ndeki cami-aile buluşmasında ilk yardım anlatıldı
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Doğanşehir İlçe Müftülüğü, TOKİ 3. Etap Rahman Camii'nde 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz' projesi kapsamında cami-aile buluşması düzenledi. Programa katılan vatandaşlara ilk yardım, bilinçli sosyal medya, dolandırıcılıkla mücadele ve İslam'da aile değerleri anlatıldı.

Malatya Doğanşehir'de, "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz" projesi kapsamında cami-aile buluşması programı düzenlendi.

Doğanşehir İlçe Müftülüğü tarafından TOKİ 3. Etap Rahman Camii'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Heimlich manevrası ve ilk yardım, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bilinçli sosyal medya kullanımı, Cumhuriyet Savcısı tarafından dolandırıcılıkla mücadele, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından ise İslam'da aile ve aile değerleri konularında bilgilendirme yapıldı. Programa katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur da birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen program, yatsı namazının kılınmasının ardından yapılan ikramlarla sona erdi. "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz" projesi kapsamında düzenlenen buluşmaların her hafta devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Doğanşehir'de Rahman Camii'ndeki cami-aile buluşmasında ilk yardım anlatıldı - Son Dakika
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