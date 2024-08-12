Doğaseverlerden oluşan grup, Samsun\'a hayran kaldı

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"Keşif Ruhu" isimli grup, 5 ülke gezdikten sonra geldikleri Samsun'a hayran kaldı.

Türkiye'de doğaseverlerden oluşan "Keşif Ruhu" isimi grup; Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan'ı gezdikten sonra Samsun'a geldi. Burada Karavan Park'ta konaklayan grup, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandı. Sahili gezen grup, Samsun'a hayran kaldı.

Geziyi değerlendiren grup, "Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan turu 47 gün sürdü. 47 günün 30'unda çadırda konakladık. Gezinin sonunda Samsun'a geldik. Burada çok güzel ağırlandık. Gezimizin bir bölümüne Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yücel Şirin Bey de katıldı. Sevgi Kafe'de yemek yedik. Karavan Park'ında çadırlarımızı kurduk. Herkes çok güler yüzlü ve ilgiliydi. Samsun'u çok beğendik" ifadelerini kullandı. - SAMSUN