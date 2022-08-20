Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu: "Hedefimiz İktidarı Demokrasi Yolu ile Göndermektir"

Doğru Parti 1'inci Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapıldı. Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, "Hedefimiz, iktidarı demokrasi yoluyla göndermektir. Mutlaka seçim güvenliği sağlanmalı. Türk milleti Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalıdır" dedi.

Doğru Parti, ilk Olağan Büyük Kongresi'ni Ankara'da tamamladı. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu bir konuşma yaptı. İktidarın değişmesi gerektiğini belirten Serdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TABANIN YÜZDE 20'SİNE OTURMAK HEDEFİMİZDİR: Bizim tek hedefimiz, Türk milletinin mutluluğu ve ülkemizin bekasıdır. Biz Zafer partisi ve Memleket partisi ile görüşüyoruz. Daha sonra bu görüşmelere diğer partiler de katılacak. Bu üç partinin ve diğer partilerin katılmasıyla, yaratılacak sinerji ile tabanın yüzde 20'sine oturmak hedefimizdir.

TÜRK MİLLETİ ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKMALIDIR: Hedefimiz, iktidarı demokrasi yoluyla göndermektir. Mutlaka seçim güvenliği sağlanmalı. Türk milleti Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalıdır. Bunlar haram para harcıyorlar. Türk milletinin çilesi bitmiştir.

LİYAKATLİ VE ÖZVERİLİ ARKADAŞLARIMIZ VAR: Genel İdare Kurulu'na çok talip oldu, benim idealim, partimiz içinde birbirini seven, vatan sevgisi bir aile olsun, biz bunu gerçekleştireceğiz. İşimiz zor ama liyakatli ve özverili arkadaşlarımız var."