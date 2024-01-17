 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba'ya hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba'ya hapis cezası

Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği sosyal medya paylaşımı sebebiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Hapis cezası para cezasına çevrilen Kaba, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulacak.

Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba\'ya hapis cezası
17.01.2024 - 20:01,
Abone Ol

GENÇAĞA KARAFAZLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya üzerinden eleştiren Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Kaba'nın hapis cezası, para cezasına çevrildi.

Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba'ya geçen yıl yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı. Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Kaba'ya 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

SÖZLERİNİN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hapis cezası 17 bin 900 TL para cezasına çevrilen Serkan Kaba'nın sabıka kaydının olmaması nedeniyle cezası, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildi.

Kaba, mahkemede verdiği ifadesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmediğini ve sözlerinin düşünce özgürlüğü çerçevesinde olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Ceza, Hukuk, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba'ya hapis cezası - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:01:47. #1.13#
SON DAKİKA: Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba'ya hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement