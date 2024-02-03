Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30,3 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Erzincan'da göletler, araç camları buz tuttu. Erzurum'da dışarı asılan kıyafetler buzla kaplandı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Bayburt ve çevreleri aralıklı hafif kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk noktası gece eksi 30,3 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi olarak kayıtlara geçti. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde eksi 28,7, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyünde eksi 27,7, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde eksi 18,1 derece olarak ölçüldü.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde sinema oyuncusu ve fenomen Arif Arifoğulları, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde buldu. Bu anları videoya kaydeden Arif Arifoğulları, yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Aşırı soğuklar Erzincan'da da göletler, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. - ERZİNCAN
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