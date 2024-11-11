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Doğu Anadolu'da Kar Uyarısı

Doğu Anadolu\'da Kar Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde kar uyarısı yaptı, sıcaklık -12.5°C'ye düştü.

11.11.2024 09:54
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Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikler yüksek kesimler için kar uyarısı yaparken dün gece bölgede termometreler-12,5'i gösterdi.

Dün gece bölgede yapılan ölçümlerde; termometreler Ardahan Göle-12.5, Erzurum Tekman/Hacıömer Köyü-12.5, Kars Harakani Havalimanı-11.1, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi -10.9 ve Erzincan Refahiye-10.8 rakamlarını gördü.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğu Anadolu'da Kar Uyarısı - Son Dakika

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