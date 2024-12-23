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Doktora Tezi Ödül Aldı

Doktora Tezi Ödül Aldı

Nail Altuntaş, doktora teziyle Memur-Sen'den ödül aldı; kalite ölçümüne model geliştirdi.

23.12.2024 16:25
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Çelik danışmanlığında Nail Altuntaş'ın hazırladığı doktora tezi, Memur-Sen tarafından takdir ödülüne layık görüldü.

BEUN Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programında tamamlanan, danışmanlığını Prof. Dr. Hakan Çelik'in yaptığı ve BEUN mezunu Nail Altuntaş'ın hazırladığı "SERVUNQUAL: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Kamu Sendikalarının Üyelerine Verdikleri Hizmetlerin Algılanan Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması" başlıklı doktora tezine, Memur-Sen tarafından takdir ödülü verildi.

İşletme Doktora Programında hazırlanan bu tez, kamu sendikalarının üyelerine sunulan hizmetlerin algılanan kalitesine yönelik kavramsal bir model veya ölçeğin bulunmadığının tespiti ve bunun üzerine kamu sendikalarının üyelerine sunulan hizmetlerin algılanan kalitesini ölçen bir model ve ölçek geliştirmeyi hedef edinerek hazırlandı. Nitel ve nicel araştırma tekniklerini içeren bir ölçek geliştirme süreci izlenen doktora tezinde, görüşmeler ve gözlemlerle elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda çok boyutlu ve hiyerarşik bir kalite modeli oluşturulduğuna dikkat çekiliyor. Bununla birlikte ortaya konulan çalışmada, sendikaların hizmet kalitesini ölçebilmek amacıyla kullanılabilecek kırk iki ifadeden oluşan çok düzeyli, yedi boyuttan bir ölçüm aracı ve modeli geliştirildiği belirtilirken, elde edilen sonuçların sendikaların hizmetlerini bilimsel bir temelde değerlendirmelerine, hizmet sunumunda dikkate almaları gereken unsurlara yönelik bilgi sağlamalarına ve çalışanlara katkıda bulunmalarına imkan tanıdığı ifade ediliyor.

Konu hakkında açıklama yapan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Nail Altuntaş'ın takdir ödülüne layık görülen doktora tezinin üniversite adına gurur kaynağı olduğunu belirtti. Rektör Özölçer ayrıca, Altuntaş'ın hazırladığı tezin kamu sendikalarının hizmet kalitesini ölçmeye yönelik geliştirdiği model ve ölçeğin alana önem arz eden bir katkı sağladığını da ifade ederek şu sözleri söyledi:

"Altuntaş'ın çalışması, sadece teorik alanda bir katkı sunmakla kalmayıp pratikte de sendikaların hizmet kalitesini değerlendirmelerine yardımcı olacak bilimsel bir aracı ortaya koymuştur. Bu tarz çalışmalarla akademisyenlerimiz ile öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası camiada ödüller kazanarak Üniversitemizi başarıyla temsil etmelerinden kıvanç duyuyoruz. Üniversitenin eğitim ve araştırma misyonunun güçlü bir göstergesi olan bilimsel çalışmaları her daim teşvik ettiğimizi de belirterek bu başarının mimarları olan doktora mezunumuz Nail Altuntaş ve tezin danışmanı olan öğretim üyemiz Prof. Dr. Hakan Çelik'i kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Hakan Çelik, zonguldak, Politika, Eğitim, Yerel, Kamu, Son Dakika

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