Doktorun Sadık Arkadaşı: Karga Jackoo - Son Dakika
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Doktorun Sadık Arkadaşı: Karga Jackoo

Doktorun Sadık Arkadaşı: Karga Jackoo

Doktor Yılmaz, yaralı halde bulduğu kargayı 6 ay boyunca besleyip büyüttü. Jackoo, Yılmaz'ın yanından ayrılmıyor.

29.12.2024 10:08
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Sivas'ta doktor olarak görev yapan Mehmet Özgür Yılmaz, yavruyken yaralı halde bulduğu ve 6 aydır besleyip büyüttüğü kargayı bir an olsun yanından ayırmıyor. Yılmaz'ın karga ile olan dostluğunu görenler ise şaşırıyor.

Sivas'ta yaşayan Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, yaralı halde bulduğu kargayı tedavi etti ve sahiplenerek evinde beslemeye başladı. Bir bebeğe bakar gibi kargayı elleriyle besleyip büyüten Yılmaz, Jackoo adını verdiği hayvanı doğaya salmak istese de sevimli karga doğayı değil, onu seçti. Bir an olsun Yılmaz'ın yanından ayrılamayan sevimli karga, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

"Uçamıyordu, yürümekte bile zorlanıyordu"

Yılmaz, kargayı bulduğunda uçamadığını ifade ederek, "Evimin çevresinde sürekli görüyordum ve hayranlıkla izliyordum. Çalışma arkadaşlarıma da bu durumdan bahsettim. Eğer denk gelirse karga beslemek istediğimi söyledim. Bana 'Onu besleyemezsiniz. Bu yabani bir hayvan ve evcilleşmez' dediler. Ümidimi kestim ama bir ay sonra evimin çatısından yavru bir karga önüme düştü. 2 haftalıktı. Uçamıyordu, hatta yürümekte bile zorlanıyordu. Kanadı kırılmıştı. Tedavi etmek için aldık. Tedavi ettik besledik ve bize çok alıştı. Bizi bırakmadı" dedi.

"Gittiğim her yere götürüyorum"

Gittiği çoğu yere kargasıyla beraber gittiğini söyleyen Yılmaz, "Belki sürüsüne tekrar katılır diye her gün dışarıya uçmaya çıkarıyorum. Önce evin içinde uçtu, sonra apartmanın bahçesine çıkardık. Dışarıya çıkarırken çok tedirginlik yaşadım. Jackoo'yu uçmaya götürüyoruz ama kaçıp gider diye bir yanım çok korkuyordu. Issız bir yere götürdük, uçtu ama yanımızdan ayrılmadı. Gittiğim her yere de yanımda götürüyorum. Tatile bile birlikte gidiyoruz, Birlikte 10 saate yakın bir yolculuk da yaptık, Sivas'tan Gökçeada'ya tatile giderken bile yanımdan ayırmadım " diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doktorun Sadık Arkadaşı: Karga Jackoo - Son Dakika

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