Dokuz yaşındaki Ömürhan'ın isteği yerine getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dokuz yaşındaki Ömürhan'ın isteği yerine getirildi

Bodrum Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılan 9 yaşındaki Ömürhan Güven, çevre konusundaki hassasiyetini ve taleplerini dile getirdi. Bodrum Belediyesi ekipleri Ömürhan'ın isteklerine ivedilikle cevap verdi.

09.09.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dokuz yaşındaki Ömürhan'ın isteği yerine getirildi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılan 9 yaşındaki Ömürhan Güven, çevre konusundaki hassasiyetini ve taleplerini dile getirdi. Bodrum Belediyesi ekipleri Ömürhan'ın isteklerine ivedilikle cevap verdi.

Yaz tatilini Bodrum Bitez'de geçiren 9 yaşındaki Ömürhan Güven, Bodrum Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Ömürhan, toplantı sonunda çevre konusundaki hassasiyetini dile getirerek Başkan Tamer Mandalinci'ye talep ve önerilerini sundu. Çocuklar ve gençlerin çevreye olan duyarlılığından dolayı memnuniyetini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Temizlik İşleri Müdürlüğü aracılığıyla Ömürhan'ın taleplerinin incelenip yerine getirilmesi talimatını verdi.

Meclis toplantısından bir gün sonra, Ömürhan Güven'i yaz tatilini geçirdiği yerden alarak Zabıta Müdürlüğü'ne götüren ekipler, kendisine çevre konusunda yapılan çalışmaları ve kesilen cezaları detaylarıyla anlattı. Teşekkür Belgesi ile fahri zabıta ünvanı verilen Ömürhan Güven'e ayrıca zabıta şapkası ve rozeti de hediye edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri taleplere istinaden çocukla birlikte bölgeye giderek tespitlerde bulundu. Ömürhan, ekiplere yapılmasını istediği tabelaları ve yerleştirilmesini talep ettiği çöp kovalarının yerlerini gösterdi. Ekipler, mahalle sakinleri ve Ömürhan ile birlikte talep edilen tabela ve çöp kutularını belirtilen yerlere yerleştirdi.

Ömürhan, isteklerinin kısa sürede yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Tamer Mandalinci ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Bodrum, Güncel, Yerel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dokuz yaşındaki Ömürhan'ın isteği yerine getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 02:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: Dokuz yaşındaki Ömürhan'ın isteği yerine getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement