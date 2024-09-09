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Dokuz yaşındaki Ömürhan'ın isteği yerine getirildi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılan 9 yaşındaki Ömürhan Güven, çevre konusundaki hassasiyetini ve taleplerini dile getirdi. Bodrum Belediyesi ekipleri Ömürhan'ın isteklerine ivedilikle cevap verdi.

Yaz tatilini Bodrum Bitez'de geçiren 9 yaşındaki Ömürhan Güven, Bodrum Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Ömürhan, toplantı sonunda çevre konusundaki hassasiyetini dile getirerek Başkan Tamer Mandalinci'ye talep ve önerilerini sundu. Çocuklar ve gençlerin çevreye olan duyarlılığından dolayı memnuniyetini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Temizlik İşleri Müdürlüğü aracılığıyla Ömürhan'ın taleplerinin incelenip yerine getirilmesi talimatını verdi.

Meclis toplantısından bir gün sonra, Ömürhan Güven'i yaz tatilini geçirdiği yerden alarak Zabıta Müdürlüğü'ne götüren ekipler, kendisine çevre konusunda yapılan çalışmaları ve kesilen cezaları detaylarıyla anlattı. Teşekkür Belgesi ile fahri zabıta ünvanı verilen Ömürhan Güven'e ayrıca zabıta şapkası ve rozeti de hediye edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri taleplere istinaden çocukla birlikte bölgeye giderek tespitlerde bulundu. Ömürhan, ekiplere yapılmasını istediği tabelaları ve yerleştirilmesini talep ettiği çöp kovalarının yerlerini gösterdi. Ekipler, mahalle sakinleri ve Ömürhan ile birlikte talep edilen tabela ve çöp kutularını belirtilen yerlere yerleştirdi.

Ömürhan, isteklerinin kısa sürede yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Tamer Mandalinci ve ekibine teşekkür etti.