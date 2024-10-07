Dolandırıcı İzmir\'de Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'de, dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.B'yi yakalandı.
Emniyette çok sayıda kayıtlı suçu bulunan D.B, adli mercilere teslim edildi.
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