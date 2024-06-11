Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Dolu zararı araç üreticilerinden talep edilebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Dolu zararı araç üreticilerinden talep edilebilir

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolu yağışından dolayı araçları zarar gören vatandaşların bu zararı araç üretici firmalarından alabileceğini söyledi. Şahin, zararın tutanak karşılığında araç üreticisi firmalardan karşılanabileceğini belirtti. Daha önce doğa olaylarından dolayı oluşan zararlar için emsal kararlarının bulunduğunu ifade eden Şahin, doludan dolayı zarar gören araçlardan da talep edilebileceğini vurguladı.

11.06.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; dolu yağışından dolayı araçları zarar gören vatandaşların bu zararı araç üretici firmalarından alabileceğini söyledi.

Kayseri'de hafta sonunda etkili olan dolu yağışı birçok araca zarar verdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, dolu yağışından dolayı araçları zarar gören vatandaşları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Bu zararların tutanak karşılığında araç üreticisi firmalardan karşılanabileceğinin altını çizen Şahin, "Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Bu tür durumlarda işin içerisinden doğal afet diye sıyrılıp çıkamayız. Bu dolu yağışıyla ilk defa karşılaşmadık. "Gökten dolu da yağıyormuş, bu enteresan bir şey" falan diyecek bir durum yok. Dolu her sene yağan, yağma ihtimali olan ve şiddeti, büyüklüğü, meteoroloji tarafından sürekli uyarılan bir doğa olayı. İlk defa karşılaşmadığımız için üretimi yapan herkes her ne üretiyorsa, cam üreticisi, araba üreticisi, tente üreticisi ya da kaldırım taşı ya da çatılar. Bunların hepsinin imalatının dolu, yağmur hatta hava sıcaklığı dikkate alınarak yapılması lazım. Dünyada eksi 50 derece sıcaklık olan ülkeler de var. Artı 50 derece sıcaklık olan ülkeler de var. İkisindeki araba, yakıt, donma derecesi aynı mı, hayır. Oraya göre yapmak zorundasınız. Şimdi bu dolu olayını, meteoroloji bildirir. Türkiye'ye araba satanlar burada dolu yağacağını, soğuk olacağını ve fırtınaların şiddetini bildikleri için ona göre dayanıklı araba üretmek zorundadırlar. Dolayısıyla burada birinci sorumlu o araç üreticileridir. Araçlarının camları kırılanlar, kaportaları zarar görenler, araç firmalarından bunu tahsil edebilirler. Fakat burada şuna dikkat etmek lazım. Bir tutanak, mümkünse bunu polis karakollarında, resmi bir kurumda ya da birbirlerine şahitlik edecek şekilde kamera görüntüleri, fotoğraf görüntüleriyle dolunun verdiği zarardan dolayı tespit altına alıp eğer kaskosu varsa bu kapsamda yoksa direkt araba üreticisinden yaş ve model farkına bakılmaksızın talep edebilirler. Bunun da yolu zararın tespitinden sonra zarar 104 bin TL'nin altındaysa Tüketici Hakem Heyetlerine, fazlaysa Tüketici Mahkemesine başvurup bu zararlarını tazmin edebilirler" ifadelerini kullandı.

Daha önce doğa olaylarından dolayı oluşan zararlar için emsal kararlarında bulunduğunun altını çizen Şahin; "Daha önce rüzgardan dolayı uçan çatılarda bunun yaşamıştık. Fırtınada çatılar uçmuştu. Orada sorumluluk kime firmaya ait olmuştu ve onlardan alındı. Bunun bir sürü emsal kararı var. Hatta sadece uçan çatıya değil, zarar gören diğer binaya ve araçlara gelen zararda giderilmişti. Bu da aynı şey, hiç farkı yok. Doludan dolayı zarar varsa bu emsal karar olarak gösterilir ve araba firmasından talep edilir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Doğa, Hukuk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Dolu zararı araç üreticilerinden talep edilebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:42:58. #1.13#
SON DAKİKA: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Dolu zararı araç üreticilerinden talep edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement