Domaniç'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Domaniç'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Domaniç\'te Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
11.03.2026 12:39
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İlçedeki ortaokullar arasında gerçekleştirilen yarışma, kız ve erkek kategorilerinde öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Program, Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulunun katkılarıyla anlamlı ve manevi bir atmosfer içerisinde icra edildi. Yarışmada ilçedeki ortaokulları temsilen katılan öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetlerini okuyarak dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda, il genelinde düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda derece elde eden öğrencinin okuduğu Ezan-ı Şerif ile program sona erdi.

Yarışmaya katılan öğrencilere hediyeleri kurum amirleri tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Domaniç, Kütahya, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Domaniç'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
SON DAKİKA: Domaniç'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
