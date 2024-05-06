Domaniç'te Selim Dede'yi Anma ve Hıdırellez şenlikleri - Son Dakika
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Domaniç'te Selim Dede'yi Anma ve Hıdırellez şenlikleri

Domaniç\'te Selim Dede\'yi Anma ve Hıdırellez şenlikleri

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Selim Dede'yi Anma ve Hıdırellez şenlikleri coşkuyla kutlandı. Çukurca Belediyesi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen şenliklerde çocuklar için oyun parkurları ve şişme balonlar kuruldu. Büyükler piknik ve mangal yaparken, program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran tilaveti ile başladı. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, geleneklerin önemine vurgu yaparken, yöresel sanatçılar da sahne aldı.

06.05.2024 19:12  Güncelleme: 19:19
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Domaniç'te Selim Dede'yi Anma ve Hıdırellez şenlikleri

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Selim Dede'yi Anma ve Hıdırellez şenlikleri coşkuyla kutlandı.

Çukurca Belediyesi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Selim Dede'yi Anma ve Hıdırellez şenlikleri, Çukurca beldesi Selim Dede Mesire alanında binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, çocuklar için kurulan çeşitli oyun parkurları ve şişme balonlar büyük ilgi gördü. Animasyon ekipleri ile eğlenen çocuklar keyifli vakit geçirirken, büyükler ise piknik ve mangal yapmanın keyfini yaşadı.

Horasan Erenlerinden Selim Dede'nin türbesinin bulunduğu alanda asırlardır kutlanan şenlikler, bu yıl da coşkuyla kutlandı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Kuran tilaveti ile başlayan program, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın'ın konuşması ile devam etti.

Belediye Başkanı Emin Taşgın "Baharın yeniden uyanışı, baharla birlikte vücut bulan taze hayatın simgesi, birlik ve beraberliğimizin göstergesi olan 12. Geleneksel Selim Dede'yi Anma Hıdırellez ve Çocuk Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Selim Dede'nin mihmandarlığında geçmişten günümüze kutlanan, Sesader Derneğinin başlattığı ve Belediye olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve üç yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla, Çukurca Belediyesi organizasyonunda coşkuyla kutladığımız Hıdırellez Şenliklerine ev sahipliği yapmanın ve sizlerle olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, geleneklerin önemine vurgu yaptı.

Çukurca Belediyesi tarafından bu yıl 12. si düzenlenen Selim Dede'yi Anma ve Hıdırellez Şenlikleri'nde konuşma yapan Kütahya Domaniç Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları gösterimi, atlı okçuların muhteşem gösterilerinin ardından sahne bırakıldı.

Son olarak yöresel sanatçı Serdal Çağlayan ve Avni Yol sahne aldı.

Yöresel oyunların ardından büyük küçük herkes tarafından ilgiyle izlenen sihirbazlık gösterisi yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Domaniç'te Selim Dede'yi Anma ve Hıdırellez şenlikleri - Son Dakika

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