Don Türkiye'nin 65 ilinde meyveye zarar verdi - Son Dakika
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Don Türkiye'nin 65 ilinde meyveye zarar verdi

13.06.2025 14:30
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TZOB Başkanı Bayraktar, don olayının Türkiye'nin 65 ilinde meyve ürünlerine büyük zarar verdiğini belirtti.

TZOB Başkanı Bayraktar: "Don hadisesi Türkiye'nin yaklaşık 65 ilinde özellikle meyve ürünlerimize büyük zarar verdi"

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Kar yağışının arkasından da meydana gelen don hadisesi maalesef Türkiye'nin yaklaşık 65 ilinde özellikle meyve ürünlerimize büyük zarar verdi" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kastamonu'da dolu afeti nedeniyle zarar gören elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Bayraktar incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, don hadisesinin Türkiye'nin yaklaşık 65 ilinde özellikle meyve ürünlerinde olmak üzere büyük zarar verdiğini belirtti.

Mevsim kaymalarının olduğunu vurgulayan Başkan Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kışın yeterli yağış alamadık. İlkbahar yağışlarını bekliyorduk ama kar yağışı geldi. Kar yağışının arkasından da meydana gelen don hadisesi maalesef Türkiye'nin yaklaşık 65 ilinde özellikle meyve ürünlerimize büyük zarar verdi. Kastamonu'da birçok meyve ve AB coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağı zarar gördü. 37 ilimizde meyve bahçelerinde ziyaretlerde bulunduk. Yüzde 100'lere varan oranlarda zararlar tespit ettik. Bugünde Kastamonu'dayız, burada bir elma bahçesindeyiz. Bu bahçede de yüzde 100'lere varan oranda bir zarar söz konusu. Kastamonu ilimizde ceviz, armut, erik, fındık, kiraz, şeftali, elma başta olmak üzere aşağı yukarı bütün meyveler yüzde 80, yüzde 100 oranında zarar görmüş durumda. Şeker pancarı tarlalarımızda da bir miktar zarar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"30 yılın en düşük ısı değerleri ile karşı karşıya kaldık"

Bayraktar, "Burada dikkat edilmesi gereken şu; bu afetler sayı olarak artıyor ama şiddet olarak da artıyor yani bu sene son 30 yılın en düşük ısı değerleri ile karşı karşıya kaldık eksi 20 dereceleri gördük eksi 18 dereceleri gördük. Bu bahçe eksi 18 dereceyi görmüş. Bu son 30 yıldır gördüğümüz ısı değerleri değil, çok farklı bir ısı düşmesi buna ürünlerimizin" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz"

Çiftçilere yeni, düşük faizli kredi verilmesi gerektiğini ve elde ettikleri nakitle bahçelerinin bakımını yapabileceklerini söyleyen Bayraktar, "Bankaların dışında nakit desteğine ihtiyacı var. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir çalışması var, maliyetler üzerinden bir nakit yardımı yapılması düşünülüyor. Bunu da olumlu karşılıyoruz, bir an evvel bu çalışmaların bu tespitlerin yapılarak bu nakit ihtiyacının karşılanması önemli. Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18 - 32 yaş arası gençlerimizin oranı yüzde 5'lere kadar düştü. Gençlerimize pozitif ayrıcalık yapmamız lazım, bir takım destekler vermemiz lazım ve gençlerimizi tarımda tutmamız lazım. Bazı barajlarda yeterli su yok, çiftçilerimize su verilemiyor. Yapılan çalışmalara göre 5 - 6 yıl sonra Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Yani kişi başı su tüketim miktarı 1000 metreküpün altına düşecek. Hızlı bir şekilde üreticilerimizin basınçlı sulama sistemlerine geçmesini sağlamamız lazım. Bugün halen vahşi sulama yapılan yerler var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Hava Durumu, Çiftçilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Don Türkiye'nin 65 ilinde meyveye zarar verdi - Son Dakika

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