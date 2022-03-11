Dondurucu soğukta cami avlusunda cuma namazı - Son Dakika
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Dondurucu soğukta cami avlusunda cuma namazı

11.03.2022 15:05
Dondurucu soğukta cami avlusunda cuma namazı

Şiddetli rüzgar ve soğuk havanın etkili olduğu Eskişehir'de öğle saatlerinde termometreler eksi 3 dereceyi gösterirken, camilerde yer bulamayan bazı vatandaşlar cuma namazını açık cami avlusunda kıldı.

Şiddetli rüzgar ve soğuk havanın etkili olduğu Eskişehir'de öğle saatlerinde termometreler eksi 3 dereceyi gösterirken, camilerde yer bulamayan bazı vatandaşlar cuma namazını açık cami avlusunda kıldı.

Sibirya'dan gelen 'Aybar kar fırtınası' ile birlikte yurt genelinde etkisi gösteren soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar ve ayazın etkisini hissettirdiği Eskişehir'de termometreler öğle saatlerinde eksi 3 dereceyi gösterdi. Aynı saatlerde hissedilen sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düştüğü kentte cuma namazını ünlü Reşadiye Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar, içeride yer kalmayınca cami avlusunda ibadetini icra etmek zorunda kaldı. - ESKİŞEHİR

Dondurucu soğukta cami avlusunda cuma namazı

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Eskişehir, Cuma, Cami, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dondurucu soğukta cami avlusunda cuma namazı - Son Dakika


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