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Dondurucu soğukta sağlık personeli ve üniversitesi öğrencilerden gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

Dondurucu soğukta sağlık personeli ve üniversitesi öğrencilerden gerçeği aratmayan tatbikat

25.12.2021 09:23

Dondurucu soğukta sağlık personeli ve üniversitesi öğrencilerden gerçeği aratmayan tatbikat Bayburt'ta eksi 10'u bulan havada 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin birlikte yaptıkları 'Acil Durum Tatbikatı' gerçeği aratmadı.

Dondurucu soğukta sağlık personeli ve üniversitesi öğrencilerden gerçeği aratmayan tatbikat

BAYBURT - Bayburt'ta eksi 10'u bulan havada 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin birlikte yaptıkları 'Acil Durum Tatbikatı' gerçeği aratmadı.

Yapılan triaj eğitim tatbikatında senaryo gereği, iki aracın çarpışması sonucu ölü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirilen trafik kazasında, olay yerine ulaşan ekiplerin yaralılara müdahalesi ve hastaneye sevkleri canlandırıldı. İlk ve Acil Yardım Programı (paramedik) öğrencilerinin de katıldığı tatbikatta ekiplerin hızı, yaralılara uyguladıkları ilk müdahaleleri değerlendirmeye alındı. Kazada yaralı vatandaşları canlandıran öğrencilerin ise senaryoya kendilerini fazla kaptırıp adeta gerçek gibi oynamaları büyük beğeni topladı. 112 ekiplerinin ise uyum ve koordinasyon içerisinde kazazedelere yaptıkları müdahaleleri takdir edildi. Gerçekleştirilen tatbikatta, Bayburt'ta kurumlar arası işbirliğini geliştirme, öğrencilerin ise sahada öğrenme tecrübesini zenginleştirip bir afet durumunda farkındalığı artırmaları hedeflendi. Tatbikata katılan öğrenciler derslerde aldıkları teorik eğitimleri pratikte nasıl uygulanması gerektiğini ve sahada karşılaşabilecekleri tüm durumları görürken, 112 personeli de bilgilerini tazeledi.

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, tatbikat sonunda sağlık personeli ve öğrencileri tebrik etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mutlu Türkmen, tatbikatta görev alan herkesin rollerini iyi yaptığını, gerçeği aratmayan sahnelere tanık olduğunu söyleyerek, "Bugün üniversitemizde ilimizdeki diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte acil yardım tatbikatı gerçekleştirdik. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri ve öğrencilerinin hazırladığı bu tatbikata bütün ilgili kurumlarda destek sağladı. Gerçeği aratmayan görüntüleri izledik, bunların öğrencilerimizin meslek kariyerlerine en iyi şartlar altında hazırlanması, yetkinliklerini temin etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte ilgili kurumlarla işbirliği halinde yine benzer etkinlikleri üniversitemizde düzenlemeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Gerçeği aratmayan tatbikat izleyicilerden tam not aldı. Tatbikata; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Çevik, kurum amirleri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Dondurucu soğukta sağlık personeli ve üniversitesi öğrencilerden gerçeği aratmayan tatbikat
Dondurucu soğukta sağlık personeli ve üniversitesi öğrencilerden gerçeği aratmayan tatbikat
Dondurucu soğukta sağlık personeli ve üniversitesi öğrencilerden gerçeği aratmayan tatbikat

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İl Sağlık Müdürü, Tatbikat, Bayburt, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dondurucu soğukta sağlık personeli ve üniversitesi öğrencilerden gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika


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