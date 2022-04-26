Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi - Son Dakika
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Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi

26.04.2022 11:51
Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi

Bolu'da, geçtiğimiz yıl evinden ayrıldıktan sonra derenin içinde donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası yaşlı kadına tekrar kaybolma riskine karşı akıllı saat verildi.

Bolu'da, geçtiğimiz yıl evinden ayrıldıktan sonra derenin içinde donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası yaşlı kadına tekrar kaybolma riskine karşı akıllı saat verildi.

Mengen ilçesine bağlı Rüknettin köyü Kargalar Mahallesi'nde kızı ve damadıyla birlikte yaşayan Sultan Altınyurt (82), geçtiğimiz yıl kasım ayında mantar toplamak için gittiği ormandan geri dönmedi. Altınyurt'un evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri Altunyurt'u bulmak için çalışma başlattı. Altunyurt, jandarma arama kurtarma köpeği "Eyvan" ve drone ile yapılan çalışmalar neticesinde köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Yanıkdeğirmeni mevkiindeki derenin içinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Talha Sağlam, Sultan Altınyurt'u evinde ziyaret etti. Yapılan ziyarette yaşlı kadının yeniden kaybolma ihtimaline karşın akıllı saat hediye edildi. Hediye edilen akıllı saatle Altınyurt'un kaybolması durumunda GPS üzerinden yerinin tespit edilmesi sağlanacak. - BOLU

Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi
Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi
Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi

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Jandarma, Hisarcık, Mengen, Bolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi - Son Dakika


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