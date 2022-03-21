Down sendromlu çocuklar hem eğlendi hem eğlendirdi - Son Dakika
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Down sendromlu çocuklar hem eğlendi hem eğlendirdi

21.03.2022 16:19
Down sendromlu çocuklar hem eğlendi hem eğlendirdi

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Adıyaman Down Sendromlular Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşen programda down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

Gençlik Merkezinde gerçekleşen programa Vali Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret keleş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda Adıyaman Down Sendomlular Derneğince hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunularak kabul edilen "Hayata Değer Katıyoruz" projesi kapsamında hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası programa geçildi. Programın açılış konuşmasını yapan Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, "Down Sendromlular Derneği temel amacımız, Down Sendromlu bireylerin farklılıklarını kabul ederek onların sosyal hayatta yaşam kalitesini artırmaktır. Geleceğin Türkiye'sinde farklılıkları konuşmak ve derinleştirmek yerine down sendromlu bireylerin de hayatın her safhasına eşit, tam ve etkin katılımın sağlandığı, sosyal hayatı hedefliyoruz" dedi.

21 Mart Dünya Down Sendrom Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukların bir gün değil, yılın 365 günü yanlarında olduklarını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar ise, Bugün bu güzel etkinlikte down sendromlu çocuklarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu evlatlarımızın sadece bir gün değil 365 gün yanındayız. Onları toplumun renkleri olarak görüyoruz. Onlar bizim farklılıklarımız, farklılıklarımız bizim gücümüzdür. Onlara ne kadar değer verdiğimizde sosyal devletin ne kadar güçlü olduğunu, sosyal devletin anlamının ne kadar değerli olduğunu karşımıza çıkarıyor. Kocaman yüreklerinde taşıdıkları sonsuz sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyor, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nün toplumsal bilinci geliştirecek çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyor, kendilerine ve ailelerine sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından down sendromlu çocuklar birbirinden güzel şarkılar seslendirirken kutlama etkinliğine katılan özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Program sonunda Vali Mahmut Çuhadar, down sendromlu çocuklara çiçek vererek, çocuklarla birlikte hazırlanan pastayı kesti. - ADIYAMAN

Down sendromlu çocuklar hem eğlendi hem eğlendirdi
Down sendromlu çocuklar hem eğlendi hem eğlendirdi
Down sendromlu çocuklar hem eğlendi hem eğlendirdi

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Down Sendromlular, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, 21 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Down sendromlu çocuklar hem eğlendi hem eğlendirdi - Son Dakika


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