Down sendromlu çocuklar parmak boyası yaptı - Son Dakika
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Down sendromlu çocuklar parmak boyası yaptı

22.03.2022 11:42
Down sendromlu çocuklar parmak boyası yaptı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Kusursuz Kafe'de çalışan engelli bireylerle bir araya gelerek hem günlerini kutladı hem de birlikte pasta kesti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Kusursuz Kafe'de çalışan engelli bireylerle bir araya gelerek hem günlerini kutladı hem de birlikte pasta kesti.

Başkan Yardımcısı Kocaman, engelli bireylerle bir araya geldi. Düzce Belediyesinin AB projesi olan Kusursuz Kafe'ye giden Kocaman, çalışan gençlerle pasta kesip sohbet etti. Her bireyin engelli adayı olduğunu kaydeden Oya Kocaman, "Bu özel günde belediyemizin açtığı Kusursuz Kafe'de çalışan kardeşlerimizi ziyaret etmek istedik. Karşılıksız sevginin ne olduğunu gösteren her zaman sevilmeyi hak eden kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu bizim hem sorumluluğumuz hem de insanlık görevimizdir. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu bireyler ve değerli ailelerine sağlıklı huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından getirilen yaş pasta kesildikten sonra çocuklar ile misafirler birlikte parmak boyası yaptı. Kusursuz Kafe'de çalışan bireylerin ziyaretlerden dolayı memnuniyetleri ise gözlerinden okundu. - DÜZCE

Down sendromlu çocuklar parmak boyası yaptı
Down sendromlu çocuklar parmak boyası yaptı

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Avrupa Birliği, Down Sendromu, Engelli, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Down sendromlu çocuklar parmak boyası yaptı - Son Dakika


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