Down Sendromlu Özel Milli Judocular DOSD Meram\'ı Ziyaret Etti

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), Meram, Konya'da kampta bulunan down sendromlu özel milli judocuları misafir etti. DOSD Meram'ı ziyaret eden özel milli judocular, ziyaret ettikleri 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda da eğlenceli vakit geçirdiler.
Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), 19-26 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Trisome Games müsabakalarına hazırlık için Konya'da kampta bulunan Özel Sporcular Federasyonu Judo Milli Takımı sporcularını ağırladı. Öncelikle DOSD Meram'ı ziyaret eden özel milli judocular, antrenörleri ile birlikte merkezde eğitim alan arkadaşları ile tanıştılar, merkezi gezerek eğitimleri izlediler. Down sendromlu milli sporcular bu ziyaretlerinin ardından 80 Binde Devr-i Alem Parkı'na geçerek keyifli vakit geçirdiler ve gönüllerince eğlendi.
"Özel sporcular ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorlar"
Ziyaretlerden ve DOSD Meram'ın yakın ilgisinden duyduğu mutluluğu dile getiren Özel Sporcular Federasyonu Judo Milli Takımı'nın Antrenörü Hamza Selen, "Sporcularımız, kamp yoğunluğuna böyle güzel bir ara vermiş olmaktan dolayı çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzu daha da katladı. 19-26 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Trisome Games müsabakalarında çok iddialıyız. Girdiğimiz her kategoride şampiyon olmayı hedefliyoruz. Ülkemizi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çekerek, takım halinde de altın madalya sahibi olmak istiyoruz" diye konuştu.
"Dosd Meram için iletişim ve etkileşim çok önemli"
DOSD Meram'ın ve merkezde eğitim gören çocukların iletişim ve etkileşiminin önemine vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, down sendromlu özel milli judocuları ağırlamaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. "Bu etkileşimleri karşılıklı görüş alışverişleri ve merkezin gelişimi için önemsiyoruz" diyen Başkan Kavuş, "Merkezimiz ve çocuklarımız için atılan her adım bizim için önemli. Bu ziyaretler bize istişarelerin kapısını açıyor. Bu sebeple biz, bir taraftan eğitimlerimize devam ederken diğer taraftan da hizmetlerimizi eliştirme imkanı yakalıyoruz" diye konuştu.
Özel milli sporcular DOSD Meram ziyaretlerinin ardından, Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı'na geçtiler. Burada masal kahramanları ile tanışan çocuklar ve gençler dinozor maketleri ve Türk-İslam eserleri minyatürlerini görmekten büyük mutluluk duydular. - KONYA
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