Down sendromlu Yalçın'ın askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Erzincan'da yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Yalçın'ın askerlik hayali gerçek oldu.

Erzincan'da Engeliler Haftası nedeniyle düzenlenen temsili askerlik uygulaması çerçevesinde askere giden gençlerden biri de Yalçın Kaya oldu. Kent merkezinde ikamet eden 21 yaşındaki Yalçın Kaya'nın asker olma isteği üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Evinden alınarak jandarmaya getirilen Kaya'ya üniforma giydirilip asker selamı ve tekmil öğretildi. Komutanlara selam vererek hayal ettiği askerliği yaşayan Kaya'nın mutluluğu görenleri duygulandırdı.

Eğitimli köpeklerin gösterisini izleyip zırhlı araçlara bindirilen Kaya'ya ailesi, yakınları ve öğretmenleri de eşlik etti.

Yıllardır kurduğu askerlik hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle Yalçın Kara hem gururu hem de heyecanı bir arada yaşadı. - ERZİNCAN