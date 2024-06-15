DPÜ, Filistin ve Doğu Türkistan İçin Bisiklet Turu Etkinliğine Katıldı

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Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya'daki sivil toplum örgütlerinin ortaklığında düzenlenen Filistin ve Doğu Türkistan İçin Bisiklet Turu etkinliğine katıldı.

DPÜ, Filistin ve Doğu Türkistan İçin Bisiklet Turu etkinliğinde yer aldı.

Kütahya Valilik önünden başlayan ve DPÜ'nün 40 bisikletle büyük destek verdiği etkinlikte Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve uluslararası toplumun bu sorunlara duyarsız kalmaması amacıyla düdükler çalındı.

Etkinliğe ilişkin bir açıklama yayımlayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Dünyanın gözleri önünde zulme uğrayan Gazze'de ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize destek olmak ve onların feryadına ses olabilmek adına Kütahya'da sivil toplum kuruluşları ve DPÜ'nün desteği ile farkındalık eylemi gerçekleştirildi. Üniversitemizden getirilen 40 bisiklet ile zulme karşı pedal çevrildi, düdükler insanlığın bu zulmü duysun diye çalındı. Bu zulmün bir an önce sonlanması ve Filistin'in özgür olabilmesi için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA