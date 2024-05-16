DPÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Hayır Çarşısı Düzenledi - Son Dakika
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DPÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Hayır Çarşısı Düzenledi

DPÜ Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Hayır Çarşısı Düzenledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan Filistin'e destek İsrail'e tepki eylemleri kapsamında hayır çarşısı düzenlendi. DPÜ personeli, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Filistin meselesinin bir insanlık davası olduğunu belirtti ve DPÜ'nün Filistin'e destek çalışmalarını vurguladı.

16.05.2024 22:40
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) öğrenciler tarafından başlatılan Filistin'e destek İsrail'e tepki eylemleri çerçevesinde düzenlenen hayır çarşısına ev sahipliği yaptı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde düzenlenen ve öğrenci toplulukları ile Kütahya'daki sivil toplum kuruluşlarının stant açtıkları ve geliri Filistin'e bağışlanacak hayır çarşısına DPÜ personeli, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Stantları gezerek alışveriş yapan, ürünlerin satışında öğrencilere yardım eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, burada yaptığı açıklamada Filistin meselesinin bir insanlık davası olduğunu söyledi.

Kızıltoprak, "İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. DPÜ öğrencileri Avrupa'da ve ABD'deki üniversitelerde yayılan vicdan ve merhamet hareketine yürüyüş ve oturma eylemleriyle destek olmaya çalışıyor. Filleri yenen kuşlar, ateşi söndüren karıncalardı anlayışıyla öğrencilerimiz ve sivil toplum kuruluşları hazırladıkları yiyecekleri Filistin yararına satışa sundu. Gazze, biz Türkler için bir vicdan mekanıdır. Yüreğimiz insanlıktan yana ses verdiği için biz Gazze'nin tarafındayız" dedi.

"Filistin DPÜ'nün gündeminden hiç düşmedi"

Rektör Kızıltoprak, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi düzenlediği etkinliklerle, Filistin'de yaşanan insanlık suçlarının karşısında durmaya etkin şekilde devam ediyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin'de yaşanan insanlık suçlarını sürekli gündemde tutan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, il protokolünün de katıldığı sayısız etkinlikte önce bölgedeki güncel durumu ele alan söyleşiler düzenledi. Ardından da meselenin tarihi geçmişini ele alan konferanslar gerçekleştirdi" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DPÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Hayır Çarşısı Düzenledi - Son Dakika

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