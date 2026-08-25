DPÜ Rektörü AFAD\'ı Ziyaret Etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, beraberindeki heyet ile birlikte AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, 2027-2031 Kütahya İl Risk Azaltma Planı kapsamında yapılması planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkıları ve iş birliği için DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile beraberindeki heyete teşekkür etti.