Drift atan sürücüye ceza ve adli işlem - Son Dakika
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Yerel

Drift atan sürücüye ceza ve adli işlem

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İzmir'de drift atan sürücü, anne ve çocuğu tehlikeye attı; para cezası ve sürücü belgesi alındı.

21.01.2025 10:15
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Hem anne ve çocuğunu, hem de trafiği tehlikeye attı: Drift atan maganda kamerada

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda drift atarak hem yol kenarındaki anne ve çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan sürücünün kimliği belirlendi. 46 bin 392 lira para cezası uygulanarak sürücü belgesine geçici olarak el konulan sürücü, trafiği tehlikeye düşürmekten de adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay dün ilçeye bağlı Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre lacivert renkli bir otomobilin sürücüsü, yolda drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Bu esnada yol kenarında yürüyen bir anne ve çocuk da endişe dolu anlar yaşadı.

Kimliği belirlendi

Görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsünün K.M. olduğunu belirledi. Sürücüye2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' maddesini ihlal ettiğinden 46 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulanırken, şahsın sürücü belgesine ilgili madde hükmü gereği (drift atma) 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Öte yandan trafik magandası K.M., trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Politika, Bayraklı, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Drift atan sürücüye ceza ve adli işlem - Son Dakika

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