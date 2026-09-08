Drone denetiminde ehliyetsiz sürücü yakalandı

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de trafik ekiplerince gerçekleştirilen drone destekli denetimde, uygulamayı fark eden sürücünün yolcuyla yer değiştirdiği tespit edildi. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı ortaya çıktı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Millet Bulvarı üzerinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında uygulamayı fark eden sürücünün, araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği drone görüntüleriyle tespit edildi.

Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı tespit edildi.

Sürücü hakkında idari işlem uygulandı.