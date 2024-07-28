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DSO Başkanı Kasapoğlu: "Dünya mirasımız Pamukkale'nin geleceği risk altında"

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, termal debisi gittikçe azalan Pamukkale'nin risk altında olduğuna dikkat çekerek; "Pamukkale sadece Denizli'nin bir değer değil; Pamukkale bu ülkenin hatta ülkenin önemli bir değeri. Pamukkale'yi risk altında tutmamak lazım" dedi.

UNESCO Dünya Kültür ve Doğal Miras Listesinde bulunan Pamukkale Hierapolis ören yeri, bir doğa harikası olarak her yıl dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Binlerce yıl boyunca mineral bakımından zengin termal suların yeryüzüne çıkarak kalsiyum karbonat bırakmasıyla oluşan ünlü travertenler, son yıllarda su debisinin azalması ile büyük bir tehlike altında bulunuyor.

DSİ tarafından yapılmış termal su debi ölçüm verilerine göre, Pamukkale Jeotermal Sistemindeki termal su kaynaklarının toplam debisi 1993 yılında 450 lt/sn iken, günümüzde bu rakamın 150 lt/sn seviyesine kadar düştüğü belirlendi. 30 yılda 300 lt/sn debi azalmasının, Pamukkale'nin sürdürülebilirliği açısından çok büyük risk oluşturduğu belirtildi. Günümüzde termal suyun debisindeki azalma nedeniyle beyaz traverten çökelim alanlarının daraldığı belirlendi. Bu nedenle termal suyun basınç ve debisindeki değişimlerinin incelenmesi ve Pamukkale Jeotermal Sisteminin korunması için acil araştırma projeleri geliştirilmesi ve uygulanması istendi.

Yer yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'nin önemine değinen DSP Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Pamukkale jeotermal sistemindeki termal su debisinin yıldan yıla düştüğünü ve bu durumun sürdürülebilirlik açısından çok büyük risk oluşturduğunu söyledi. Pamukkale'deki riskin azaltılması için kamuoyu oluşturulması gerektiğini belirten Kasapoğlu, "Yapılan termal su debi ölçümlerine göre, Pamukkale Jeotermal Sistemindeki termal su kaynaklarının debisi yıldan yıla düştüğünü görüyoruz. Özellikle son dönemde önceki yıllara oranla 3'te 1'ine gerilemiş durumda. Bu durum bir dünya mirası olan Pamukkale'nin önümüzdeki süreçte bir risk altına girdiği anlamına geliyor. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları var. Onlar bu konuyu gündem getiriyor ama bu sorunun sürekli gündem tutulmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Pamukkale sadece Denizli'nin bir değer değil; Pamukkale bu ülkenin hatta ülkenin önemli bir değeri. Pamukkale'yi risk altında tutmamak lazım" şeklinde konuştu.