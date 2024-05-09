DSÖ, Türkiye\'ye Gazze\'deki Kanser Hastalarının Tedavisi İçin Teşekkür Etti

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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Gazzeli kanser hastalarının tahliyesi ve tedavisi için gösterdiği gayretten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Adıyaman Malazgirt ve Yeşilyurt Mahallelerinde yaptırdığı aile sağlığı merkezlerini incelemek için Adıyaman'a gelen DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1 ay sonra hizmete açılacak olan aile sağlığı merkezinin doktor odaları, laboratuvar ve muayene odaları bulunuyor.

Hans Kluge, Gazze'e yaşananlar ve dünya nüfusun hastalanmaması için önleyici tedbirlere ağırlık verilmesi gerektiği ile ilgili açıklamada bulundu.

Dr. Han Kluge, "Türk halkına ve hükümetine Gazze'den kanserli çocukların tahliyesi için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum. Birlikte güzel çalışmalarımız devam edecek sağlık hizmetleri konusundaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kluge ayrıca, "Nüfusun artık hastalanmamasını sağlamamız gerekiyor. Koruyucu eylemlere artık başlamamız gerekiyor. Sağlık hizmeti alınması için çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Bunun içinde öncelikle tütün kullanımının azaltılması gerekiyor. Ardından fiziksel aktivitelere önem verilmesi gerekiyor. Ben kendim günlük 20 dakika hafif fiziksel aktivite yapmaya özen gösteriyorum. Ayrıca yiyeceklerimizdeki yağ oranını azaltmamız gerekiyor. Ayrıca alkol alımını da bırakmamız gerekiyor sağlıklı bir yaşam için. Önleyici yapmak tedavi çalışmaları yapmaktan daha önemlidir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN