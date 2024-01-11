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DTO Başkanı Erdoğan, Almanya fuarında sektör temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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DTO Başkanı Erdoğan, Almanya fuarında sektör temsilcileriyle buluştu

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Heimtextil Fuarı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Denizli'den fuarlara katılan sektör sayısının arttığını belirtti ve Denizli sanayicisinin gece gündüz çalıştığını vurguladı.

DTO Başkanı Erdoğan, Almanya fuarında sektör temsilcileriyle buluştu
11.01.2024 - 20:13,
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DTO Başkanı Erdoğan, Almanya fuarında sektör temsilcileriyle buluştu

DTO Başkanı Uğur Erdoğan,

"Dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara yoğun ve güçlü katılıyoruz"

" Denizli'den fuarlara katılan sektör sayısı arttı"

DENİZLİ - Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında kabul edilen Heimtextil Fuarı'nda konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Binin üzerinde üretici, imalatçı ve tedarikçi firmalarımızın fuarda olması kıymetli. Denizli sanayicisi boş durmuyor. Gece gündüz demeden koşturuyoruz" dedi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarı 9 Ocak'ta ziyaretçilerine kapılarını açtı. Denizli'den de çok sayıda sektör temsilcinin katıldığı fuar 12 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Denizli sanayicilerinin yoğun katılım göstererek fark oluşturduğu fuarda açıklamalarda bulunan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, fuarın ikinci ve üçüncü gününde beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Her yıl olduğu gibi heyetiyle fuara katılım gösterdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "120'ye yakın iş dünyamızın değerli temsilcilerini fuara getirdik. Binin üzerinde üretici, imalatçı ve tedarikçi firmalarımızın fuarda olması kıymetli. Denizli sanayicisi boş durmuyor. Gece gündüz demeden koşturuyoruz. İnşallah buradan sonuca gideriz. Biz 24 saat esasına göre çalışan bir şehirdeyiz. Dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara yoğun ve güçlü katılıyoruz" dedi.

"Denizli'den fuarlara katılan sektör sayısı arttı"

Denizli sanayisi olarak fuarlara katılan sektör sayısında artış olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, " Türkiye'de az örneği vardır. Biz hem siyasi hem kamu ekibimizle birlikte gidiyoruz. Fuarda stantları ziyaret ettiğimizde talep ve önerileriniz alıyoruz. Şikayetleri varsa devreye giriyoruz. Biz fuarlarda sektör çeşitliliğini artırmak noktasında hızlı bir yürüyüş içerisine girdik. Eskiden 4 veya 5 sektörün fuarından bahsedilirdi. Ticaret Odası sayfamıza girdiğinizde yurtdışı için 20 sektörde fuarlara katılım sağlıyoruz ama bu rakamı arttırma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Frankfurt, Türkiye, Almanya, Denizli, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTO Başkanı Erdoğan, Almanya fuarında sektör temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


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