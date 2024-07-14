DTO Başkanı Uğur Erdoğan: 15 Temmuz direnişi asırlar boyunca unutulmayacak - Son Dakika
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DTO Başkanı Uğur Erdoğan: 15 Temmuz direnişi asırlar boyunca unutulmayacak

DTO Başkanı Uğur Erdoğan: 15 Temmuz direnişi asırlar boyunca unutulmayacak

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türk milletinin 15 Temmuz'da işgalci zihniyet ile maşalarına karşı sergilediği direnişinin daha nice asırlar ve kuşaklar boyunca unutulmayacağını belirtti.

14.07.2024 15:04
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türk milletinin 15 Temmuz'da işgalci zihniyet ile maşalarına karşı sergilediği direnişinin daha nice asırlar ve kuşaklar boyunca unutulmayacağını belirtti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama şöyle: "Türk Milleti'nin 15 Temmuz 2016'da bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı direniş, ülkemizi kuran ve koruyan milli mücadele ruhumuzun aynı heyecanla varlığını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Daha nice asırlar ve kuşaklar boyunca unutulmayacak derecede önemli o gecedeki toplumsal birlik ve inançla, milletimiz ebediyete dek yurdunu ve bağımsızlığını her türlü tehdit ve zorlamaya karşı canı pahasına da olsa koruyacaktır. O gece meydanlara inen halkımız, yine görev başa düşerse bir an bile gözünü kırpmadan bedenini işgalci zihniyetin kurşunlarına siper edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın birliği ve bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, al bayrağımızın sonsuza dek dalgalanması uğruna canını hiçe sayarak vatan savunmasına katılıp aramızdan ayrılan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimiz ile ailelerini ve şehitlerimizin yakınlarını da minnetle yad ediyorum. Başkomutanımız Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır. O gece yakaladığımız milli birlik ve beraberlik ruhuyla demokrasimize olan inancımızın artarak ve daha da pekişerek sürmesini diliyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Denizli, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTO Başkanı Uğur Erdoğan: 15 Temmuz direnişi asırlar boyunca unutulmayacak - Son Dakika

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